Dolar 48,1138 +0,07%
Euro 56,2126 +0,06%
Bist 14.647,88 +1,21%
Altın Gram 7.240,08 -0,30%
EUR/USD 1,1681 +0,05%
Brent Petrol 85,37 -2,18%
--°

Niğde'nin spor altyapısı yenileniyor: gençlere yeni tesisler ve halı sahalar

Niğde'de Spor Toto'da imzalanan protokolle yeni spor tesisleri ve modern halı sahalar hayata geçirilecek; amaç gençlerin daha nitelikli alanlara erişimini artırmak.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Niğde'nin spor altyapısı yenileniyor: gençlere yeni tesisler ve halı sahalar

Niğde için spor yatırımlarında yeni adım

Niğde'nin spor altyapısını güçlendirecek yeni tesis ve halı saha yatırımları için protokol, Spor Toto Teşkilat Başkanlığında düzenlenen törenle imza altına alındı. Protokol, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak desteğiyle hayata geçirilecek yatırımların yol haritasını belirliyor.

protokol töreni ve katılımcılar:

İmza programına Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul katıldı. Tören, yerel ve merkezi kurumların koordinasyonuyla atılan adımı resmiyete döktü ve uygulama safhasına geçişin müjdesini verdi.

yatırımların hedefleri ve beklentiler:

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, protokol kapsamında yapılacak çalışmaların öncelikli hedefinin kentteki spor altyapısını güçlendirmek olduğu vurgulandı. Özellikle çocuklar ve gençlerin daha modern ve nitelikli spor alanlarına erişiminin artırılması hedefleniyor; bunun gençlerin sporla buluşmasını ve tesisleri düzenli kullanımını desteklemesi bekleniyor.

Uygulamaya geçildiğinde, söz konusu yatırımların yerel spor kulüpleri, okullar ve amatör organizasyonlar üzerinde olumlu etkileri olması öngörülüyor. Protokol, planlama ve yapım süreçlerinin kurumlar arası koordinasyonla ilerlemesine imkân tanıyor ve Niğde'de sporun tabana yayılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

NİĞDE’YE YENİ SPOR TESİSLERİ GELİYOR

NİĞDE’YE YENİ SPOR TESİSLERİ GELİYOR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Altyapıdan dostluğa: 2. spor okulları olimpiyatları Konya'da başladı
images

Somaspor forvet hattına Zeki Mert Saki'yi dahil etti
images

Körfez'de Sayarı anısına minikler için dostluk ve futbol şenliği
images

İstanbul'da küresel yeteneklerin sınandığı BWB Next Up kampı başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emet'te çiftçilerle çörek otu hasadı yerinde değerlendirildi

Eğitim emekçilerinin sesi: Eğitim-Bir-Sen Adana şubesi 12. kez yetkiyi güçlendirdi

Bağırsak alışkanlıklarında kalıcı değişiklik uyarısı: ne zaman hekime başvurulmalı?

Ankara sanayisi NATO tedarik dönüşümüne kapasite ve görünürlükle hazırlanıyor

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti