Niğde'nin spor altyapısı yenileniyor: gençlere yeni tesisler ve halı sahalar

Niğde için spor yatırımlarında yeni adım

Niğde'nin spor altyapısını güçlendirecek yeni tesis ve halı saha yatırımları için protokol, Spor Toto Teşkilat Başkanlığında düzenlenen törenle imza altına alındı. Protokol, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak desteğiyle hayata geçirilecek yatırımların yol haritasını belirliyor.

protokol töreni ve katılımcılar:

İmza programına Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul katıldı. Tören, yerel ve merkezi kurumların koordinasyonuyla atılan adımı resmiyete döktü ve uygulama safhasına geçişin müjdesini verdi.

yatırımların hedefleri ve beklentiler:

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, protokol kapsamında yapılacak çalışmaların öncelikli hedefinin kentteki spor altyapısını güçlendirmek olduğu vurgulandı. Özellikle çocuklar ve gençlerin daha modern ve nitelikli spor alanlarına erişiminin artırılması hedefleniyor; bunun gençlerin sporla buluşmasını ve tesisleri düzenli kullanımını desteklemesi bekleniyor.

Uygulamaya geçildiğinde, söz konusu yatırımların yerel spor kulüpleri, okullar ve amatör organizasyonlar üzerinde olumlu etkileri olması öngörülüyor. Protokol, planlama ve yapım süreçlerinin kurumlar arası koordinasyonla ilerlemesine imkân tanıyor ve Niğde'de sporun tabana yayılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

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