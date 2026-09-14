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Afyonkarahisar Ülkü Ocakları 104 öğrenciye eğitim desteği sağladı

Ülkü Ocakları Afyonkarahisar, 104 öğrencinin yeni eğitim dönemine hazırlanmasına destek verdi; deneme sınavı, kurs ve kaynak desteği sunulacak.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları 104 öğrenciye eğitim desteği sağladı

Ülkü Ocakları Afyonkarahisar'ın destek çalışması:

Ülkü Ocakları Afyonkarahisar İl Başkanlığı, sosyal sorumluluk kapsamında 104 öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmasına yönelik destek sağladı. Yapılan organizasyonla öğrencilerin eğitim dönemine daha hazırlıklı başlamalarına katkı sunulduğu bildirildi.

Akademik hazırlık ve sınav desteği:

Açıklamada, yıl boyunca öğrencilere yönelik akademik desteğin süreceği vurgulandı. Buna göre Ülkü Ocakları bünyesinde yıl içerisinde en az 6 deneme sınavı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve TYT ve AYT hazırlık kurslarının başlanacağı belirtildi. Ayrıca dönem dönem ücretsiz kaynak ve test kitaplarının öğrencilere ulaştırılacağı ifade edildi.

Eğitim platformları ve seminerler:

Türk gençliğine yönelik dijital eğitim imkânı sunan Ülkü Ocakları Uzaktan Eğitim Merkezi (UOUZEM), isteyen öğrencilerin kullanımına açılacak; platformların tanıtımları kütüphane, okul ve stantlarda yapılacak. Öte yandan milli ve manevi değerlere yönelik seminerlerin her cuma düzenli olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ülkü Ocakları Afyonkarahisar İl Başkanı Mesut Çetinkaya, çalışmanın 30 Ağustos Zaferi’nin 104’üncü yılı anısına yapıldığını ve eğitim alanındaki faaliyetlerle öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

ÜLKÜ OCAKLARI AFYONKARAHİSAR İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 104 ÖĞRENCİNİN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA...

ÜLKÜ OCAKLARI AFYONKARAHİSAR İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 104 ÖĞRENCİNİN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA HAZIRLANMASINA DESTEK OLDU. SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMASI ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DESTEKLE ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM DÖNEMİNE HAZIRLIKLARINA KATKI SAĞLANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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