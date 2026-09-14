gaziantep davasında sanıklar ikinci duruşmada ifade verdi

Gaziantep'te Ali Haydar Çoban davasında ikinci duruşma görüldü

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde aracında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ali Haydar Çoban ile ilgili dava, Gaziantep 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ikinci duruşmayla sürdü. Duruşmada maktul yakınları, taraf avukatları ve tutuklu sanıklar hazır bulundu.

avukatın iddiaları ve delil yorumu:

Maktulün vekili Av. Ramazan Hakan Urul, dosyaya gelen rapordaki lehe olmayan hususları kabul etmediklerini belirterek önceki beyanlarını tekrarladı. Urul, sanık Burhan Ş. hakkında yapılan önceki savunmanın kamera kayıtlarıyla çeliştiğini savundu ve görüntüler ile olay yerinde çekilen fotoğrafların aleyhte olduğunu ileri sürdü.

Avukat, olaydan hemen sonra çekilen fotoğrafın aracın sol tarafında bulunmayan diğer sanık Orkun Ş. ile ilişkilendirilmesinin izah edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, her iki sanığın fiili hakimiyeti sayesinde maktulün ve diğer katılanın gücünün kırıldığı iddiasıyla her iki eylemden iştirak halinde cezalandırılmalarını talep etti. Dile getirilen iddialar arasında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/17133 soruşturma sayılı dosyasının atıfta bulunulduğu bir dönemsellik iddiası da yer aldı.

savcı talepleri ve mahkemenin kararı:

Cumhuriyet savcısı, gelen rapora ilişkin ek bir beyanı olmadığını belirterek eksikliklerin giderilmesini istedi. Savcı, tutuklu sanıklar hakkında atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesine işaret eden somut olgular nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcı ayrıca adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağını öne sürdü.

Sanıkların savunmaları alınırken tutuklu sanık Burhan Ş. ve diğer tutuklu Orkun Ş. önceki beyanlarını tekrar ettiklerini, okunan rapordaki aleyhe hususları kabul etmediklerini belirtti. Burhan Ş. kendisini maktulle tanımadığını, olayla alakası olmadığını ve işveren olduğunu savunarak beraatini ve tahliyesini talep etti. Orkun Ş. de amcasının olayla ilgisi olmadığını iddia ederek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen iyileştirilmiş görüntü kayıtlarının alanında uzman bir bilirkişiye tevdi edilerek savunmalar ve beyanlar doğrultusunda incelenip rapor düzenlenmesine karar verdi. Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

olayın geçmişi:

Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 32 yaşındaki Ali Haydar sanayi bölgesinde alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişiyle tartıştıktan sonra silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Haydar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Duruşmada karar verilen bilirkişi incelemesi, görüntü ve fotoğrafların ayrıntılı değerlendirilmesini sağlayacak. Mahkeme süreci, taraf beyanları, delil değerlendirmesi ve bilirkişi raporuyla ilerlemeye devam edecek.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ (ARŞİV)