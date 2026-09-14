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Vali Makas ilk ders zilini çaldı: Düzce'de 75 bin 523 öğrenci ders başı yaptı

Düzce’de 2026-2027 eğitim öğretim yılı TOKİ Paşaormanı İlkokulu'ndaki törenle başladı; Vali Mehmet Makas ilk ders zilini çalarak 75 bin 523 öğrenci yeni döneme başladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Makas ilk ders zilini çaldı: Düzce'de 75 bin 523 öğrenci ders başı yaptı

Tören ve katılımcılar:

Düzce'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı, TOKİ Paşaormanı İlkokulu'nda düzenlenen törenle resmen açıldı. Uzun yaz tatilinin ardından il genelinde 400’den fazla okul kapılarını açarken, 75 bin 523 öğrenci ile 5 bin 703 öğretmen yeni döneme başladı. Törene Vali Mehmet Makas, Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kılınç, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden ve veliler katıldı.

Vali Makas'ın mesajı:

Vali Mehmet Makas, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek katılımcılara seslendi. Makas, "Düzce’mizde 400 küsur okulumuzda 75 bin öğrencimize hoş geldiniz diyoruz. Evlatlarımızı emanet olarak aldık ve en iyi şekilde yetiştirmeye çalışacağız. Devlet bu okullarda en özel şekilde evlatlarımıza hizmet etmeye çalışıyor. Devlet en fazla payı Milli Eğitim’e harcıyor. Miniklere çok büyük görevler düşüyor. Önce ailesine sonra vatanına sonra da dünyaya hayırlı insanlar olacaksınız. Öğretmen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Akranlarıyla yarışıp devletin öğretmeni olmuştur. Milli ve manevi değerlerle yoğurulmuş evlatlar. Bütün velilerimize tavsiye ediyorum çocuklarımızı ekranlara gömmeyin" ifadelerini kullandı.

Eğitimin teması ve beklentiler:

Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer konuşmasında eğitimin önemine vurgu yaparak, ilk ders temasının kardeşlik olduğunu belirtti. Özer, "Bugün ilk ders temamız kardeşlik. Parlayan bir yıldız gibi doğan ülkemizi güneşe çevireceğimize inanıyorum. Kardeşliği öğrenirsek hem gündelik yaşamda her şeyi daha iyi hale getirmiş olacağız. Kardeşlik kelime gibi görünüyor ama istediğin şeyi kendinden önce kardeşin için istemek, yediğini paylaşmak, iyiliği çoğaltmak gerekir" dedi ve öğretmenlere, öğrencilere ve velilere başarı temennisinde bulundu.

Programın sonunda Vali Mehmet Makas, törene katılan öğrencilerle birlikte sınıf koridorunda ilk ders zilini çalarak 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasını sembolik olarak ilan etti. Tören, veliler ve yetkililerin katılımıyla tamamlandı ve öğrenciler sınıflarında yerlerini alarak ders başı yaptı.

DÜZCE’DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VALİ MAKAS’IN ÇALDIĞI İLK DERS ZİLİYLE BAŞLADI. DÜZCE’DE...

DÜZCE’DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VALİ MAKAS’IN ÇALDIĞI İLK DERS ZİLİYLE BAŞLADI. DÜZCE’DE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE 400’DEN FAZLA OKULDA 75 BİN ÖĞRENCİ ÇALAN DERS ZİLİYLE BİRLİKTE DERS BAŞI YAPTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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