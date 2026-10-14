Afyonkarahisar'da 146 genç hafız icazet belgelerini aldı

Afyonkarahisar'da 146 öğrenci icazet aldı

Afyonkarahisar'da hafızlık eğitimlerini tamamlayan ve Kur'an-ı Kerim'i anlama ile İslami ilimler alanındaki eğitimlerini bitiren 146 öğrenci, düzenlenen mezuniyet töreniyle icazet belgelerini aldı. Tören, Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

katılımcılar ve kurs dağılımı:

Programa Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, protokol üyeleri, din görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezunların 118'i Miftah Erkek Kur'an Kursu'ndan, 28'i Altınok Metin Yurter Kız Kur'an Kursu'ndan mezun oldu.

program akışı ve etkinlikler:

Tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve kursların eğitim faaliyetlerini tanıtan video gösterimi ile devam etti. İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner konuşmasında öğrencileri ve eğitim sürecinde emeği geçen hocaları tebrik ederek İslami ilimlerin önemine değindi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan Türkçe ve Arapça karşılıklı konuşmalar, ilahiler ve şiir dinletileri sunuldu; gösteriler salondakilerden yoğun alkış aldı.

belge sunumu ve kapanış:

Programda ayrıca kursların yapımına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Mezun öğrencilere icazet belgeleri ve hediyeler verildi. Tören, bir mezun öğrencinin yaptığı kapanış duasıyla sona erdi.

Etkinlik sonrasında katılımcılara Türkiye Diyanet Vakfı tarafından mobil ikram aracı ile ikramda bulunuldu.

AFYONKARAHİSAR’DA HAFIZLIK EĞİTİMLERİNİN ARDINDAN KUR’AN-I KERİM’İ ANLAMA VE İSLAMİ İLİMLER ALANINDAKİ EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 146 ÖĞRENCİ, DÜZENLENEN TÖRENLE İCAZET ALDI.