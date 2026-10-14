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Merkezefendi'de hobi bahçesinin 95 yeni sahibi kura ile belirlendi

Merkezefendi Belediyesi'nin hobi bahçesi için Encümen Toplantı Salonu'nda yapılan kura çekiminde 95 asil talihli belirlendi, yedek listeler oluşturuldu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Serkan Varol

Merkezefendi'de hobi bahçesinin 95 yeni sahibi kura ile belirlendi

Kura çekimi yapıldı:

Merkezefendi Belediyesi tarafından hizmete açılan, doğal meyve ve sebze yetiştirmeyi amaçlayan 'Hobi Bahçesi'nin yeni sahipleri düzenlenen kura çekimiyle belirlendi. Kura töreni Merkezefendi Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile tamamlandı.

Yapılan çekiliş sonucunda hobi bahçesine hak kazanan 95 asil talihli ilan edildi. Toplam 101 parselin bulunduğu alana gösterilen ilginin yoğun olduğu gözlendi; katılımcılar arasında büyük bir talep olduğu için kura süreci titizlikle yürütüldü.

Öncelik uygulamaları ve ayrı çekilişler:

Kura çekiminde ilk olarak asil talihliler belirlendi. Ardından şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlar için ayrı bir kura çekimi yapıldı ve bu gruplar için ayrılan parsellerin sahipleri de yine kura ile belirlendi. Geriye kalan başvuru sahipleri için ek çekiliş düzenlenerek bir yedek liste oluşturuldu.

Sözleşme takvimi ve yedek listeden çağrı:

Parsel sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlarla sözleşme işlemleri 19 Ekim 2026 30 Ekim 2026 tarihleri arasında Merkezefendi Belediyesi'nde yapılacak. Bu tarihler arasında sözleşme yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılacak ve hak kaybı yaşanan parseller için yedek listedeki vatandaşlar, listede yer aldıkları sıraya göre çağrılacak.

Belediye yetkilileri, sürecin şeffaf ve kurallara uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti ve hak sahiplerinin sözleşme tarihlerine dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NİN HİZMETE AÇTIĞI ‘HOBİ BAHÇESİ’NİN YENİ SAHİPLERİ KURA ÇEKİMİ İLE...

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NİN HİZMETE AÇTIĞI ‘HOBİ BAHÇESİ’NİN YENİ SAHİPLERİ KURA ÇEKİMİ İLE BELİRLENDİ. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU’NDA YAPILAN KURA ÇEKİMİNE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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