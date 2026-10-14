şirketlerin rotası: yeşil enerjide regülasyon, teknoloji ve finansmanın kesişimi

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.'nin karbon ticaret platformu markası ATP GreenX ile Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) iş birliğiyle düzenlenen IV. Yeşil Enerji Zirvesi, İstanbul'da bir araya gelen kamu, sanayi, finans ve teknoloji temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. COP31 öncesi düzenlenen zirve, Türkiye'nin yeşil dönüşüm gündemini regülasyon, dijitalleşme ve finansman ekseninde tartışmaya açtı.

zirvenin odağı ve açılış konuşmaları:

Zirvenin açılış konuşmalarını ATP Genel Müdürü Ümit Cinali ve EDİDER Genel Sekreteri Gökberk Bilgin yaptı. Ümit Cinali, ATP GreenX aracılığıyla finansal teknolojilerdeki birikiminin yeşil dönüşüme taşınacağını vurguladı ve şirketlerin karbon emisyon yönetimi, yeşil enerji sertifikası işlemleri ile sürdürülebilir finansmana erişim için dijital çözümler geliştirdiklerini belirtti. Cinali, Avrupa Enerji Borsası ile entegrasyon çalışmalarının Türkiye'deki şirketlerin uluslararası karbon piyasalarına erişimini kolaylaştırmayı hedeflediğini söyledi.

Gökberk Bilgin ise enerji dönüşümünde sektörler arası iş birliğinin kritik önem taşıdığını vurguladı. Bilgin, elektrik talebinin esnek yönetimi, iletim ve dağıtım şebekelerinin güçlendirilmesi ile depolama çözümlerinin geliştirilmesinin öncelikler arasında olduğunu; şirketlerin karbon emisyonlarını ölçme ve doğrulama süreçlerinin de yatırım ve finansman kararlarında belirleyici olacağını ifade etti.

regülasyonların iş dünyasına etkileri:

"COP31’e Giderken Regülasyon 360" oturumunda Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) tartışmaları ön plana çıktı. Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakat Dairesi Ticaret Uzmanı Yeşim Piri, firmalar için emisyonların doğru hesaplanması, izlenmesi ve raporlanmasının önemine dikkat çekti; doğrulanamayan veriler nedeniyle varsayılan değerlerin ihracatçılar için rekabet dezavantajı yaratabileceğini vurguladı.

İklim Değişikliği Başkanlığı Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanı Eyüp Kaan Moralı, ETS pilot uygulama dönemi 2026-2027'de kazanılacak deneyimlerin sistemin sağlıklı işlemesi için belirleyici olduğunu belirtti. Moralı, kıyas değerleri üzerinden kurgulanan mekanizma ile daha düşük emisyon yoğunluğuna sahip üreticilerin desteklenmesinin hedeflendiğini söyledi ve bu dönüşümün teknoloji, finansman ve güvenilir veriye dayalı altyapı gerektirdiğini ifade etti.

TSE Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Müdürü Mehmet Ergün, emisyon raporlamasında veri kalitesinin önemine dikkat çekti ve tesislerin doğrulama raporlarındaki tespitleri süreçlerine entegre etmesi gerektiğini belirtti. TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkan Yardımcısı Salih Kükrek ise yerli doğrulayıcı kuruluşların akreditasyonu ve yenilenebilir enerji yatırımlarının SKDM hesaplamalarına dahil edilmesinin ticari rekabet açısından önem taşıdığını söyledi.

teknoloji ve akıllı sistemlerin rolü:

"Enerjide Yeşil Dönüşüm ve Akıllı Sistemler" panelinde enerji depolama, akıllı şebekeler, talep tarafı yönetimi, sanal enerji santralleri ve yapay zekâ uygulamalarının yeşil dönüşümdeki rolü değerlendirildi. Moderatör Cem Aşık liderliğindeki oturumda Aydem Perakende, Entek, Enerjisa ve Borusan EnBW temsilcileri, teknolojik çözümlerin şebeke esnekliğini artırma ve yenilenebilir entegrasyonunu kolaylaştırma potansiyelini paylaştı.

Panelde, talep yönetimi ve otomasyonun yanı sıra veri odaklı karar alma süreçlerinin şirketlerin dönüşüm hızını belirleyeceği, yapay zekâ ve dijital altyapının yatırım verimliliğini artıracağı öne çıktı.

karbon yönetimi ve yeşil finansman:

Karbon yönetimi ile yeşil finansman arasındaki ilişki, Kalkınma Yatırım Bankası, TAB Gıda, Akbank ve Arçelik temsilcilerinin katıldığı oturumda ele alındı. Katılımcılar, şirketlerin karbon azaltım hedeflerini finansman araçlarıyla nasıl eşleştireceği, yatırım önceliklerinin nasıl belirleneceği ve uygulama aşamasındaki zorlukları tartıştı. Panelde sürdürülebilir yatırımların maliyet ve fayda dengesinin sağlanması için şeffaf veri ve güvenilir raporlama mekanizmalarının gerekliliği vurgulandı.

karbon piyasaları ve fiyatlamanın etkileri:

"Karbonun Yeni Ekonomisinde Ticaret ve Fiyatlama" oturumunda karbon piyasalarının gelişimi, emisyon izinleri ve fiyatlama dinamikleri masaya yatırıldı. Panelde Türkiye ETS, AB SKDM ve karbon ticareti stratejilerinin üretim maliyetleri üzerindeki etkileri değerlendirildi. Katılımcılar, fiyat sinyallerinin şirket davranışlarını şekillendireceğini ve ticari stratejilerin buna göre revize edilmesi gerektiğini belirtti.

IV. Yeşil Enerji Zirvesi, COP31 öncesinde regülasyon, dijital enerji teknolojileri, karbon piyasaları ve sürdürülebilir finansman başlıklarında sektörler arası bilgi paylaşımına zemin hazırladı. Zirve, şirketlerin değişen koşullara uyum sağlama süreçlerini hızlandırma ve sektörler arası iş birliğini güçlendirme açısından önemli bir platform işlevi gördü.

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDEN ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.’NİN KARBON TİCARET PLATFORMU MARKASI ATP GREENX VE ENERJİDE DİJİTALLEŞME DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN IV. YEŞİL ENERJİ ZİRVESİ, İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ.