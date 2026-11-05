Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlı Eskişehir'de yakalandı

Olayın gelişimi:

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, 8 kişiyi silahla öldürdüğü belirtilen zanlının kimliğinin Arif Sefa Ö. (28) olduğu tespit edildi. Zanlı, bölgede gasbettiği araçla kaçtı; araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi yakınlarında çamura saplanınca yaya olarak kaçmaya devam etti.

Güvenlik güçleri, zanlının Seyitgazi'ye bağlı Kuyucak Mahallesi yakınlarında, bir maden ocağı çevresinde olduğunu belirledi ve bölgeyi ablukaya aldı.

Operasyon ve gözaltı:

Ekiplerin "teslim ol" çağrısına karşılık zanlının tüfeğiyle ateş açtığı, bunun üzerine düzenlenen operasyonla şahsın etkisiz hale getirilerek yakalandığı bildirildi. Zanlının açtığı ateş sonucu iki jandarmanın hafif yaralandığı ve yaralıların tedaviye sevk edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan Arif Sefa Ö., işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

8 kişinin katil zanlısı Eskişehir'de böyle yakalandı