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Çamura saplanan araç izini ele verdi: jandarmaya ateş açan zanlı Eskişehir'de yakalandı

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürdüğü belirtilen zanlı, aracın çamura saplanması ve jandarmaya ateş açması sonrası Eskişehir'de yakalandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 21:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çamura saplanan araç izini ele verdi: jandarmaya ateş açan zanlı Eskişehir'de yakalandı

Olayın gelişimi:

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli, gasbettiği araçla kaçtı. Araç, Seyitgazi'ye bağlı Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanınca zanlı Arif Sefa Ö. (28) yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Jandarma ekipleri, şüphelinin Seyitgazi'ye bağlı Kuyucak Mahallesi civarındaki bir maden ocağı yakınlarında olduğunu tespit etti ve takibi yoğunlaştırdı.

Yakalanma ve müdahale:

Güvenlik güçleri bölgeyi ablukaya aldı ve şüpheliye "teslim ol" çağrısında bulundu. Zanlı, çağrıya tüfekle karşılık vererek jandarmaya ateş açtı; açılan çatışmada 2 jandarma hafif şekilde yaralandı. Yapılan operasyonla zanlı etkisiz hale getirilerek yakalandı ve gözaltına alındı.

Soruşturmanın yönü ve işlemler:

Yakalanan zanlı, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor ve ekipler, zanlının kaçış sürecinde aracın çamura saplanmasının yakalanmasında belirleyici olduğunu belirtiyor. Resmi işlemlerin ardından ek adımlar atılacak.

8 kişinin katil zanlısı Eskişehir&#039;de jandarmaya ateş açtıktan sonra yakalandı

8 kişinin katil zanlısı Eskişehir'de jandarmaya ateş açtıktan sonra yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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