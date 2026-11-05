Kaçışını çamur durdurdu: İhsaniye'de 8 kişinin öldürülmesi zanlısı Eskişehir'de yakalandı

Seyitgazi'de jandarmayla çatışma sonucu yakalandı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan Arif Sefa Ö. (28), Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yakalandı. Zanlının, gasbettiği araçla kaçtıktan sonra aracın Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanması üzerine yaya olarak bölgeden uzaklaştığı bildirildi.

kaçış ve tespit:

Jandarma ekipleri, zanlının Taşlık Mahallesi'nden yürüyerek ilerlediğini, yer tespitinin ardından Seyitgazi'ye bağlı Kuyucak Mahallesi yakınlarında bulunan bir maden ocağı çevresinde olduğunu belirledi. Bölge kısa sürede ablukaya alındı ve güvenlik güçleri şahsa yönelik arama başlattı.

operasyon ve yaralananlar:

Ekiplerin 'teslim ol' ihtarına tüfeğiyle karşılık veren zanlıya operasyon düzenlendi; açılan ateş sonucu 2 jandarma hafif şekilde yaralandı. Güvenlik güçleri, zanlıyı etkisiz hale getirerek yakaladı ve işlemleri için karakola götürdü.

Olayla ilgili soruşturma ve gözaltı işlemleri sürüyor.

AFYONKARAHİSAR'DA 8 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇAN ŞÜPHELİ ARİF SEFA Ö. (28), ESKİŞEHİR'İN SEYİTGAZİ İLÇESİNDE YAKALANDI.