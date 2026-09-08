Afyonkarahisar'da ilim ve irfan yuvası için müftülük binasının temeli atıldı

temel töreni:

Afyonkarahisar İl Müftülüğünün yeni hizmet binasının temeli kent merkezi Kayadibi Mahallesinde düzenlenen dua töreniyle atıldı. Törene İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu öncülük etti ve başlangıç duasını yaptı.

yapının amaçları ve kapsamı:

İmamoğlu törende mevcut binanın yapısal açıdan artık yetersiz olduğunu vurguladı. Mevcut müftülük binasının yapısal olarak ekonomik ömrünü tamamladığını belirterek yeni tesisin nasıl hizmet vereceğini anlattı.

İmamoğlu şöyle dedi: "Burada sadece bir idari binanın değil, aynı zamanda geleceğe miras kalacak bir ilim ve irfan yuvasının ilk adımını atıyoruz. Bu hizmet binası tamamlandığında toplumumuzun tüm kesimlerine daha ferah ve sağlıklı ortamlarda hizmetlerimizin sunulduğu, din hizmetleri ve din eğitimi çalışmalarının planlanıp uygulamaya konulduğu bir tesise sahip olacağız".

Yeni hizmet binasıyla kurumun din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin daha iyi koşullarda yürütülmesi, topluma açık faaliyetlerin genişlemesi ve idari işlerin modern bir mekâna taşınması hedefleniyor. Tören, dua ve katılımcıların temennileriyle sona erdi.

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜNÜN YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ GERÇEKLEŞTİRİLEN DUA İLE ATILDI.