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Afyonkarahisar'da ilim ve irfan yuvası için müftülük binasının temeli atıldı

Afyonkarahisar İl Müftülüğü, Kayadibi Mahallesi'nde yeni hizmet binasının temelini İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun duasıyla attı; amaç daha ferah hizmet.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Emre Koç

Afyonkarahisar'da ilim ve irfan yuvası için müftülük binasının temeli atıldı

temel töreni:

Afyonkarahisar İl Müftülüğünün yeni hizmet binasının temeli kent merkezi Kayadibi Mahallesinde düzenlenen dua töreniyle atıldı. Törene İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu öncülük etti ve başlangıç duasını yaptı.

yapının amaçları ve kapsamı:

İmamoğlu törende mevcut binanın yapısal açıdan artık yetersiz olduğunu vurguladı. Mevcut müftülük binasının yapısal olarak ekonomik ömrünü tamamladığını belirterek yeni tesisin nasıl hizmet vereceğini anlattı.

İmamoğlu şöyle dedi: "Burada sadece bir idari binanın değil, aynı zamanda geleceğe miras kalacak bir ilim ve irfan yuvasının ilk adımını atıyoruz. Bu hizmet binası tamamlandığında toplumumuzun tüm kesimlerine daha ferah ve sağlıklı ortamlarda hizmetlerimizin sunulduğu, din hizmetleri ve din eğitimi çalışmalarının planlanıp uygulamaya konulduğu bir tesise sahip olacağız".

Yeni hizmet binasıyla kurumun din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin daha iyi koşullarda yürütülmesi, topluma açık faaliyetlerin genişlemesi ve idari işlerin modern bir mekâna taşınması hedefleniyor. Tören, dua ve katılımcıların temennileriyle sona erdi.

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜNÜN YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ GERÇEKLEŞTİRİLEN DUA İLE...

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜNÜN YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ GERÇEKLEŞTİRİLEN DUA İLE ATILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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