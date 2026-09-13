Geleneksel karakucak Sultangazi'de yükseldi: 15 ülkeden 1.200 sporcu kıyasıya yarıştı

Sultangazi'de uluslararası karakucak coşkusu

Sultangazi Belediyesi ile Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Karakucak Güreş Turnuvası, 15 farklı ülkeden gelen toplam 1.200 sporcunun katılımıyla Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi. Gün boyu süren müsabakalar davul zurna eşliğinde yapıldı ve turnuva boyunca renkli görüntüler oluştu.

Turnuva katılımı ve sonuçlar:

Turnuvada büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde toplamda 28 sıklette sporcular mindere çıktı. Başpehlivanlığı finalde rakibini mağlup eden Efe Anıl Al kazandı ve altın kemerin sahibi oldu. Finalde yenilen Yunus Emre Yaman ikinci olurken, finale çıkan rakiplerine yenilen İsmail Balaban ve Mehmet Can Üngür üçüncülüğü paylaştı.

Takım klasmanında dereceye girenler şu şekilde oluştu: Türkiye 180 puanla birinci, Gürcistan 45 puanla ikinci, İran 20 puanla üçüncü ve Azerbaycan 15 puanla dördüncü oldu.

Belediye hedefleri ve yetkililerin mesajları:

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçenin 2026 Avrupa Spor Şehri unvanını taşıdığını hatırlatarak ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma hedefini vurguladı. Dursun, gençleri spora yönlendirmenin ve geleneksel sporları yaşatmanın önemine değindi ve destek verenlere teşekkür etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ise Karakucak Güreşleri'nin ata sporumuz olduğunu belirterek organizasyonu düzenleyenleri kutladı.

Organizasyon ayrıntıları ve ev sahipliği:

Turnuvada Güreş Ağası olarak Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Başkanı iş insanı Ergin Kırmaç yer aldı. Uluslararası federasyon temsilcileri, turnuvayı düzenleyenlere ve Başkan Dursun'a teşekkür amaçlı hediye takdim etti. Organizasyon süresince Sultangazi Belediyesi ekipleri sporculara ve seyircilere çay ve yemek ikramında bulundu.

Turnuvaya; Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı İmdat Kamacı, Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SULTANGAZİ’DE 15 FARKLI ÜLKEDEN BİN 200 SPORCUNUN KATILIMI İLE 2’İNCİ ULUSLARARASI KARAKUCAK GÜREŞ TURNUVASI DÜZENLENDİ. GÜN BOYU DEVAM EDEN TURNUVADA RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANIRKEN PEHLİVANLAR ER MEYDANINDA KIYASIYA MÜCADELE ETTİ. TURNUVADA BAŞPEHLİVANLIĞI KAZANAN EFE ANIL AL ALTIN KEMERİN SAHİBİ OLDU.