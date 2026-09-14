Şavşat'ta bir günde iki atv kazası: iki kişi hayatını kaybetti

Şavşat'ta bir günde iki ölümcül atv kazası

Artvin'in Şavşat ilçesinde aynı gün içinde iki ayrı ATV kazası meydana geldi. Kazalarda Sedat Özkan (62) ile Şemsettin Ongül (76) olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi. Olaylar, ilçedeki Ciritdüzü ve Erikli köyleri yakınlarında gerçekleşti ve yerel yetkililer tarafında inceleme başlatıldı.

Kaza ve kurtarma çalışmalarının ayrıntıları:

İlk kazanın adresi, Ciritdüzü köyü yolunun Hınzat Köprüsü mevkisi olarak bildirildi. Edinilen bilgiye göre, ATV'sini Ciritdüzü köyüne doğru sürdüğü belirtilen Sedat Özkan (62)'ın aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yolun altındaki şarampole yuvarlandı. Yakınlarının haber alamaması üzerine yapılan 112 ihbarı üzerine, jandarma, sağlık ekipleri ve ŞAKUT Arama Kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ekiplerin ulaştığı araçta yapılan kontrolde Özkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi; cenazesi alınarak hastane morguna kaldırıldı.

İkinci kaza, soruşturma ve bölgesel etkisi:

Aynı gün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Erikli köyü'nde de ayrı bir ATV kazası meydana gelmiş, bu kazada Şemsettin Ongül (76) hayatını kaybetmişti. İki ölümcül kazanın aynı gün içinde gerçekleşmesi, yerel toplulukta endişe yarattı. Yetkililer kazılarla ilgili teknik ve adli inceleme başlattı; soruşturma, kazaların nedenlerini ve olası ihmalleri ortaya koymayı hedefliyor. Bu tür vakalar, kırsal alanlardaki ATV kullanımı, yol koşulları ve emniyet önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini yeniden gündeme getiriyor.

ARTVİN’İN ŞAVŞAT İLÇESİNDE ATV’NİN KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU SÜRÜCÜ SEDAT ÖZKAN (62) HAYATINI KAYBETTİ. İLÇEDE AYNI GÜN MEYDANA GELEN İKİ AYRI ATV KAZASINDA 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ.