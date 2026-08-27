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sarıçay barajı gövde dolgusunda yüzde 92'lik eşiğe ulaştı

Söke'deki Sarıçay Barajı'nda gövde dolgusu yüzde 92'ye ulaştı; 125 metre yüksekliğe sahip baraj 66 milyon m³ depolayacak yıllık 21 milyon m³ su sağlanacak.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Aslı Han

sarıçay barajı gövde dolgusunda yüzde 92'lik eşiğe ulaştı

çalışmalarda son durum:

Söke ilçesinde, Bağarası ve Çalışlı mahallelerinin yaklaşık 1,5 kilometre güneyinde Sarıçay Deresi üzerine inşa edilen Sarıçay Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje, bölgenin su ihtiyacını karşılayacak önemli yatırımlar arasında yer alıyor.

Baraj, silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde yürütülüyor ve temelden 125 metre yüksekliğe sahip olacak şekilde planlandı. Projede gövde dolgusu toplamda 1 milyon 632 bin metreküplük bir hacim olarak öngörülürken, bugüne kadar yapılan dolgu miktarı 1 milyon 505 bin metreküp seviyesine ulaştı; böylece gövde dolgusunun yüzde 92’si tamamlanmış oldu.

teknik özellikler ve ilerleme:

Projenin teknik yapısı ve dolgu tipi, inşaat sürecinde hız ve dayanıklılığı hedefliyor. Gövde dolgusundaki son ilerlemeler, barajın temel hedeflenen kapasiteye ulaşması için kritik bir adımdır. İnşaat çalışmaları planlandığı şekilde sürdürülüyor ve proje alanında dolgu işlemleri yoğun şekilde devam ediyor.

bölgeye sağlayacağı katkılar:

Sarıçay Barajı tamamlandığında, barajın toplam su depolama kapasitesinin 66 milyon metreküp olması hedefleniyor. Barajın işletmeye alınmasıyla başta Kuşadası ve Söke olmak üzere, Kuşadası’na bağlı Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerine yıllık 21 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlanması planlanıyor.

Ayrıca proje ile birlikte bölgedeki yaklaşık 303 bin 160 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının kesintisiz karşılanması amaçlanıyor. Gövde dolgusunun yüzde 92’ye ulaşması, bu hedeflere yaklaşmada önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

İnşaat sürecinde yürütülen dolgu ve yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Sarıçay Barajı bölgedeki su güvenliğine ve yerel altyapıya uzun vadeli katkı sağlamayı hedefliyor.

AYDIN&#039;IN SÖKE İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN VE GÖVDE DOLGUSU YÜZDE 92 ORANINDA TAMAMLANAN SARIÇAY...

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN VE GÖVDE DOLGUSU YÜZDE 92 ORANINDA TAMAMLANAN SARIÇAY BARAJI'NDA, ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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