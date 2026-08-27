Dolar 48,1301 +0,03%
Euro 56,2107 +0,03%
Bist 14.621,30 +0,07%
Altın Gram 7.200,60 +0,00%
EUR/USD 1,1658 +0,00%
Brent Petrol 85,77 -1,35%
--°

Tuzla'da Yayla Yolu Caddesi'ne 750 ton asfalt serimiyle ulaşımda konfor ve güvenlik

Tuzla Belediyesi, Yayla Yolu Caddesi'nin 600 metrelik bölümünde 750 ton asfalt serimi başlattı; Başkan Eren Ali Bingöl çalışmaları yerinde denetledi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tuzla'da Yayla Yolu Caddesi'ne 750 ton asfalt serimiyle ulaşımda konfor ve güvenlik

çalışmanın kapsamı:

Tuzla Belediyesi, Yayla Mahallesi'nde Yayla Yolu Caddesi'nin 600 metrelik bölümünde 750 ton asfalt serim çalışması başlattı. Çalışmalar, cadde zeminini güçlendirerek trafik akışını ve yaya güvenliğini iyileştirmeyi hedefliyor. Uygulamayı Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl yerinde inceleyerek çalışmanın ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

saha çalışmaları ve halkla iletişim:

Başkan Bingöl, çalışma alanında cadde esnafı ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talepleri dinledi ve not aldı. Esnafla yapılan sohbetlerde öncelik verilen noktalar belirlendi; belediyenin, ihtiyaçları yerinde tespit ederek adım adım çözüm ürettiği vurgulandı.

amaç ve gelecek planları:

Yapılan açıklamada, projenin hedefinin ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek olduğu belirtildi. Başkan Bingöl, Tuzla'nın her mahallesinde ve sokakta ihtiyaç olan noktalara dokunmaya devam edeceklerini ifade ederek benzer altyapı çalışmalarının sürdürüleceğini söyledi.

TUZLA BELEDİYESİ, YAYLA MAHALLESİ’NDE YAYLA YOLU CADDESİ’NİN 600 METRELİK BÖLÜMÜNDE 750 TON ASFALT...

TUZLA BELEDİYESİ, YAYLA MAHALLESİ’NDE YAYLA YOLU CADDESİ’NİN 600 METRELİK BÖLÜMÜNDE 750 TON ASFALT SERİM ÇALIŞMASI BAŞLATTI. TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK CADDE ESNAFI VE MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yaylanın 250-300 yıllık gölgesi: Elbistan'daki dev kavak ağacı
images

Kartepe’de 4 sokakta yeni asfaltla ulaşım konforu artırıldı
images

Gölette düşen su seviyesi yaşamı kısıtladı: Çerkezmüsellim'de balık ölümleri
images

Saimbeyli'de kavurucu sıcakta yol çalışması, başkan işçilerle bir araya geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tosya'da rüzgarın etkisiyle yayılan örtü yangını 400 dönümü etkiledi

Yaylanın 250-300 yıllık gölgesi: Elbistan'daki dev kavak ağacı

Kuduz farkındalığı için köyde bilgilendirme çalışması

Çamlıdere Benli yaylasında Sinsin ateşi ve seymen geleneği canlandı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı