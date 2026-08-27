Tuzla'da Yayla Yolu Caddesi'ne 750 ton asfalt serimiyle ulaşımda konfor ve güvenlik

çalışmanın kapsamı:

Tuzla Belediyesi, Yayla Mahallesi'nde Yayla Yolu Caddesi'nin 600 metrelik bölümünde 750 ton asfalt serim çalışması başlattı. Çalışmalar, cadde zeminini güçlendirerek trafik akışını ve yaya güvenliğini iyileştirmeyi hedefliyor. Uygulamayı Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl yerinde inceleyerek çalışmanın ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

saha çalışmaları ve halkla iletişim:

Başkan Bingöl, çalışma alanında cadde esnafı ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talepleri dinledi ve not aldı. Esnafla yapılan sohbetlerde öncelik verilen noktalar belirlendi; belediyenin, ihtiyaçları yerinde tespit ederek adım adım çözüm ürettiği vurgulandı.

amaç ve gelecek planları:

Yapılan açıklamada, projenin hedefinin ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek olduğu belirtildi. Başkan Bingöl, Tuzla'nın her mahallesinde ve sokakta ihtiyaç olan noktalara dokunmaya devam edeceklerini ifade ederek benzer altyapı çalışmalarının sürdürüleceğini söyledi.

TUZLA BELEDİYESİ, YAYLA MAHALLESİ’NDE YAYLA YOLU CADDESİ’NİN 600 METRELİK BÖLÜMÜNDE 750 TON ASFALT SERİM ÇALIŞMASI BAŞLATTI. TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK CADDE ESNAFI VE MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.