Afyonkarahisar'da mali ve teknik takip sonrası küçük mağdur dosyasında iki tutuklama

Afyonkarahisar'da yürütülen soruşturmanın özü

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşı küçük bir kişiye fuhşa teşvik edildiği iddiasıyla başlattıkları çalışmada teknik ve mali takip yöntemlerini kullandı. Yapılan incelemeler sonucunda bir dizi para transferi ve iletişim kaydı sorgulandı.

teknik ve mali takipte ortaya çıkan bulgular:

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik takipte, U.K. isimli şüphelinin, arkadaşlık kurduğu yaşı küçük kişilere yüksek gelir vaadinde bulunarak onları fuhşa teşvik ettiği ve aracılık ettiği değerlendirildi. Mali incelemeler sırasında U.K.'nin banka hesap hareketleri dikkatle incelendi.

Takipte, yaşı küçük M.B.Ö.'nün annesi olduğu belirtilen Ö.T.'ye farklı tarihlerde para transferleri yapıldığı tespit edildi. Bu transferler, soruşturmada kilit bir bağlantı olarak değerlendirildi.

gözaltı, adli süreç ve diğer tespitler:

Operasyon kapsamında haklarında işlem yapılan U.K. ve Ö.T. yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece her iki şüpheli de tutuklandı.

Ayrıca, müşterileri ayarladığı ve fuhuş parasından komisyon aldığı değerlendirilen G.Y. adlı şahsın da tespit edildiği bildirildi. Emniyet kaynakları, soruşturmanın bu kapsamda derinleştirildiğini ve bağlantıların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam etmektedir; yetkililer, deliller ve mali hareketler üzerinden yürütülen takiplerin sonuçlarını değerlendirmeye devam ediyor.

Afyonkarahisar’da fuhuş operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı