Antakya'da gece denetimi: 11 aranan farklı suçlardan yakalandı

Antakya'da emniyet uygulaması gerçekleştirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Eylül akşamı 19.30-21.00 saatleri arasında Antakya ilçesinin Zülüflühan Mahallesi ve Dağ Mahallesi ile bu bölgelerin ana cadde, kavşak ve ara sokaklarında geniş kapsamlı asayiş uygulaması yürüttü. Sabit nokta ve seyir halinde yapılan kontrollerde hem araçlar hem de yaya ve işyerleri denetlendi.

uygulamanın kapsamı:

Ekiplerin çalışmasında toplam 784 şahıs kontrol edildi, 52 araç sorgulandı ve 12 umuma açık işletme denetlendi. Denetimler, kamu düzeni ve vatandaş güvenliğini sağlama amaçlı planlı bir şekilde gerçekleştirildi.

yakalananların suç dağılımı:

Uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranan toplam 11 şahıs yakalandı. Bunlar arasında, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan kesinleşmiş 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan 1 kişi; hırsızlık suçundan aranan 2 kişi; şantaj suçundan aranan 1 kişi bulunuyor. Ayrıca ekipler, açıktan hırsızlık suçundan 2, dolandırıcılık suçundan 2, tehdit-hakaret suçundan 1, taksirle öldürme suçundan 1 ve resmî belgede sahtecilik suçundan 1 dosya firarisini de yakaladı.

Yakalanan şahısların kimlik tespit ve adli işlemleri yapıldıktan sonra ilgili birimlere teslim edildi. Emniyet yetkilileri, benzer denetimlerin kamu güvenliğini korumak amacıyla düzenli şekilde sürdürüleceğini belirtti.

ANTAKYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ UYGULAMASINDAN GÖRÜNTÜLER.