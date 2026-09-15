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Okul önlerinde trafik denetimleri Silifke'de yoğunlaştırıldı

Silifke'de 2026-2027 eğitim yılıyla polis, okul önlerinde servis, motosiklet ve elektrikli bisiklet denetimlerini artırdı; öğrenci güvenliği öne çıktı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Okul önlerinde trafik denetimleri Silifke'de yoğunlaştırıldı

Silifke'de okul önlerinde denetimler:

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Silifke'de öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin okul çevrelerindeki uygulamaları yoğunlaştı. Görevliler, öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde bulunarak çocukların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini ve okullarına ulaşmalarını sağlıyor.

Servis, motosiklet ve elektrikli bisiklet kontrolleri:

Ekipler, özellikle öğrenci servis araçları üzerinde sıkı denetimler gerçekleştiriyor; araçların gerekli şartlara uygunluğu kontrol ediliyor, sürücüler bilgilendiriliyor ve uyarılar yapılıyor. Trafik birimleri ayrıca plakalı motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına yönelik bilgilendirmelerde bulunarak bu araçları kullanacak kişilerin uygun sürücü belgesine sahip olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Velilerin değerlendirmesi:

Çalışmalardan memnun olduklarını söyleyen velilerden İbrahim Şahin, 'Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önemli. Okulların açılmasıyla birlikte okul önlerinde görev yapan, öğrencilerimizin giriş ve çıkışlarında güvenliğini sağlayan polis ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Servis araçlarının ve motosiklet ile elektrikli bisikletlerin denetlenmesi de biz veliler için büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde okula gidip gelmesi için yapılan bu çalışmaların devam etmesini istiyoruz. Biz veliler olarak da trafik kurallarına uymaya ve çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirmeye devam edeceğiz' dedi.

Yetkililer, denetimlerin yıl boyunca sürdürülmesi yönünde çalışma yürütüldüğünü belirterek öğrenciler, veliler ve sürücülerden trafik kurallarına titizlikle uymalarını istedi.

SİLİFKE’DE OKUL ÖNLERİNDE TRAFİK GÜVENLİĞİ SEFERBERLİĞİ

SİLİFKE’DE OKUL ÖNLERİNDE TRAFİK GÜVENLİĞİ SEFERBERLİĞİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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