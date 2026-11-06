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Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri açıklandı

İhsaniye'deki silahlı saldırıda 8 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; ölenlerin isimleri açıklandı, saldırgan resmen gözaltına alındı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri açıklandı

olayın detayları:

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın ardından güvenlik güçleri çalışma başlattı ve saldırgan kısa süre içinde yakalandı.

hayatını kaybedenlerin kimlikleri:

Olayda yaşamını yitirenlerin isimleri ve yaşları şu şekilde açıklandı: Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31), Ayşe Sena Demir (46).

saldırgan ve gözaltı:

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Arif Sefa Ö. (28), güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yaralanan 1 kişi ise tedavi altına alındı.

8 kişinin öldüğü korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

8 kişinin öldüğü korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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