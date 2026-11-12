İspanya'da yaşam maliyeti tepkisi: milyonlar greve çıktı, şehirlerde gerilim yaşandı

Genel grev ve sokak hareketliliğinin özeti

İspanya'da konut krizine ve yükselen yaşam maliyetlerine tepki olarak 14 yıl aradan sonra düzenlenen genel greve yaklaşık 4 milyon işçinin katıldığı açıklandı. Grevin ardından özellikle Barselona ve Madrid'de düzenlenen büyük gösteriler, bazı bölgelerde polisle çatışmalara dönüştü.

Katılım ve sayılar:

Ülke çapındaki 24 saatlik eylemi, iki büyük sendika UGT ve CCOO ile işçi örgütleri ve kiracı dernekleri birlikte örgütledi. Organizatörler Barselona'daki yürüyüşte 400 bin katılımcı olduğunu duyururken, belediye yürüyüşçü sayısını 55 bin olarak verdi. Hükümet yetkilileri ise Madrid'deki gösteriye yaklaşık 120 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Gösteriler ve çatışmalar:

Barselona görüntülerinde barışçıl başlayan yürüyüşün ardından özellikle gençlerden oluşan bazı grupların şiddet eylemlerine karıştığı görüldü. Maskeli göstericiler çöp konteynerlerini ateşe verdi, mağaza vitrinlerini kırdı ve zırhlı araçlarla bölgeye gelen polise havai fişek attı. Güvenlik güçleri ise gösterilere karşı genellikle göz yaşartıcı gaz kullandı.

Ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşandı; Madrid ve Katalonya'da bazı ana yollar ile otoyollar kapatıldı. Barselona'da metro ve belediye otobüsleri, yoğun saatler dışında gün boyunca çalışmadı ve sokak trafiği belirgin şekilde azaldı.

Siyasi yansımalar ve sembol olaylar:

UGT lideri Pepe Alvarez grevi kitlesel katılımla başarılı bulurken, CCOO lideri Unai Sordo katılımı "çok kayda değer" olarak nitelendirdi. Başbakan Pedro Sanchez ise parlamentoda konut reformunu geçirememesinin ardından aldığı erken seçim kararı öncesinde, 29 Kasım'da yapılacak genel seçim sürecinde sosyal taleplere daha fazla yanıt verme sözü veren bir tutum sergiledi.

Grevin tetikleyicileri arasında artan kira fiyatları ve uygun fiyatlı konut eksikliği öne çıktı. Başkent Madrid'de 50 metrekarelik bir dairenin ortalama kirası ekim ayında 1170 euro seviyesine ulaşmış ve aylık ortalama ücretin neredeyse yarısına denk gelmişti. Ayrıca emekli aylığıyla yeni kira talebini karşılayamayan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ın 70 yıldır yaşadığı evden zorla tahliye edilmesi ve 7 Ekim'de hayatını kaybetmesi, protestolara simgesel bir boyut kazandırdı.

İspanya'da son genel grevler, 2012'de dönemin hükümeti döneminde gerçekleşmişti; bu eylem ise on dört yıl aradan sonra ülke gündemini yeniden yoğun biçimde meşgul etmiş oldu.

İspanya’da milyonların katıldığı genel grevin ardından göstericiler polisle çatıştı