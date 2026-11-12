Kayseri'de milyem ayarıyla oynayan kişilere jandarma operasyonu

Kayseri'de jandarma operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yürüttükleri çalışmalar kapsamında altının milyem ayarıyla oynayarak 18 ayar altını 22 ayar gibi gösterip sarraflara bozdurmayı planladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheliler ve araç aramaları

Çalışmalar sonucu Kocasinan ilçesinde yakalanan A.E.Y. ve R.Ö. isimli şahısların kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda, rapora göre 12 adet ve toplam 115 gram milyemi düşürülmüş altın bilezik ile 26.000 TL nakit para ele geçirildi. İlk değerlendirmede ayrıca 145 gram milyemi düşürülmüş altın bilezik ve 26 bin TL ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Yozgat bağlantısı ve soruşturmanın seyri

Jandarma ekiplerinin araştırmalarında, şüphelilerin Yozgat'a bağlı Boğazlıyan ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda da işlemler yaptıkları belirlenirken, burada 4 adet milyemi düşürülmüş ve toplam 40 gram olduğu bildirilen bileziğe el konuldu. A.E.Y. ve R.Ö. hakkında başlatılan işlemler halen sürüyor.

KAYSERİ’DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, ALTININ MİLYEM AYARIYLA OYNAYARAK, 18 AYAR ALTINI 22 AYAR GÖSTERİP, KUYUMCULARI DOLANDIRAN 2 ŞAHIS YAKALANDI. YAPILAN ARAMALARDA, 145 GRAM MİLYEMİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ALTIN BİLEZİK VE 26 BİN TL NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ.