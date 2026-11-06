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Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Radyo Esenler'in program konuğu Burak Sarımola, oyunculuğun ünlülük odaklı hale geldiğini, karakteri yaşamanın önemini ve set disiplinini anlattı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Doruk Çetin

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Burak Sarımola radyo programında sektörü değerlendirdi:

Burak Sarımola, Esenler Belediyesi bünyesindeki Radyo Esenler'de yayınlanan Ali Demirtaş ile Bu Ne Demek? programına konuk oldu ve oyunculuk mesleğindeki değişimi değerlendirdi.

sektördeki dönüşüm:

Sarımola, sektörün dinamiklerinin köklü şekilde değiştiğini vurgulayarak mesleki anlayışla popülerlik arasındaki ayrılığa dikkat çekti. Programda "Artık mesleğin yerini ünlülük aldı. Eski oyuncu adabı ile yeni oyuncu arasında çok büyük fark var" sözleriyle, deneyim ve iş ahlakının geride kaldığına dair görüşünü paylaştı.

karaktere yaklaşımı:

Oyunculuğa yaklaşımını anlatırken Sarımola, metni yalnızca teknik bir metot olarak görmediğini belirtti. Kendi ifadeleriyle, "Ben karakter çözümlemesi, metin çözümlemesi yapmıyorum. Bir kâğıt parçasını çözümleyemem. O karakterin yaşayan, gerçek bir insan olduğunu düşünüyorum ve benim amacım onu yaşamak". Bu yaklaşım, performansta içselleştirmenin ve karakterin gerçek insan hâline getirilmesinin altını çiziyor.

set kültürü ve saygı:

Mahalle kültürüyle büyüdüğünü söyleyen Sarımola, sette karşılıklı saygının ve sabrın önemine değindi. "Ben mahalle kültürüyle büyüyen biriyim. Büyüklerime saygı göstermeyi bilen biriyim. Sette bazen bazı yönetmenlerden daha iyi bildiğim durumlar olabiliyor. Böyle anlarda sessiz kalıp onların da o süreci deneyimlemesine fırsat veriyorum. Sonrasında ise haklı olduğum anlaşılıyor." sözleriyle deneyim paylaşımının rolünü aktardı.

Programın sunucusu Ali Demirtaş tarafından hazırlanan "Bu Ne Demek?", kültür ve sanat dünyasının öne çıkan isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Program her hafta salı günü 17.00'de Radyo Esenler yayınlanıyor.

RADYO ESENLER’DE YAYINLANAN &quot;BU NE DEMEK?&quot; PROGRAMINA KONUK OLAN OYUNCU VE OYUNCU KOÇU BURAK...

RADYO ESENLER’DE YAYINLANAN "BU NE DEMEK?" PROGRAMINA KONUK OLAN OYUNCU VE OYUNCU KOÇU BURAK SARIMOLA, SEKTÖRE DAİR ÇARPICI AÇIKLAMALARDA BULUNDU. SARIMOLA, SEKTÖRÜN DEĞİŞEN DİNAMİKLERİNE VURGU YAPARKEN "ARTIK MESLEĞİN YERİNİ ÜNLÜLÜK ALDI" DEDİ.

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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