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Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde şakalaşma sırasında ruhsatlı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu Emirhan Kaban ağır yaralandı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

Olayın gelişimi:

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kevelciler Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, komşu esnaf Haktan Gez ile Emirhan Kaban birlikte oturdukları sırada şakalaşmaya başladı. Bu sırada masada bulunan ve Haktan Gez adına ruhsatlı olduğu belirtilen pompalı tüfekle uğraşıldığı esnada silahın ateş aldığı bildirildi.

Tüfekten çıkan saçmaların yakından isabet ettiği Emirhan Kaban ağır yaralandı. Yaralı, olayın ardından kendi imkânlarıyla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı; hastanede tedavisi devam eden Kaban'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis müdahalesi ve inceleme:

Bölgeye intikal eden polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak çevrede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgedeki çalışmaları detaylı şekilde yürüttü ve olayda kullanılan pompalı tüfeğe ekiplerce el konuldu.

Tüfeğin sahibi olduğu belirtilen kişi ile ilgili haberde geçen isimler arasında farklılıklar olması dikkat çekerken, polis tarafından gözaltına alınan kişinin Haktan Genç olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güvenlik ve sorumluluk çağrısı:

Yaşanan olay, ruhsatlı silahların muhafazası, kullanım ve bulundurulmasına ilişkin sorumlulukların önemini yeniden gündeme getirdi. Emniyet yetkilileri ve mahalle sakinleri olayın seyrini yakından takip ediyor.

Erzurum&#039;da şakalaşırken pompalı tüfek ateş aldı: 1 ağır yaralı

Erzurum'da şakalaşırken pompalı tüfek ateş aldı: 1 ağır yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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