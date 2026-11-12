Mudanya'da kaza sonrası çekiciye çarpan sürücü kaçtı

kaza ayrıntıları

Bursa’nın Mudanya ilçesinden kent merkezi yönüne ilerleyen bir otomobil, Geçit Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç karşı şeride geçerek Geçit-Mudanya istikametinde durdu. Olay, hızlı tren hattının altındaki kavşak yakınlarında gerçekleşti.

çekiciye çarpma ve kaçış

Kaza yapan aracın kaldırılması için çağrılan çekici, ekiplerin çalışması sırasında müdahale için bulunduğu noktada aracın yüklenmesine hazırlandı. Bu sırada başka bir otomobil, çekiciye çarparak maddi hasara yol açtı. Çarpmanın ardından söz konusu aracın sürücüsünün, aracını olay yerinde bırakarak kaçtığı bildirildi.

polis incelemesi ve hasar

Olayda iki ayrı kaza kaydedilirken her iki araçta da maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, hem ilk kazanın oluş nedenini hem de çekiciye çarpıp kaçan sürücünün tespit edilmesi için inceleme başlattı. Yetkililer, olay yerinde delil toplama ve görgü tespiti çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDEN KENT MERKEZİ YÖNÜNE İLERLEYEN BİR OTOMOBİL, KONTROLDEN ÇIKARAK BARİYERLERE ÇARPIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ. KAZA SONRASI ARACI KALDIRMAK İÇİN OLAY YERİNE GELEN ÇEKİCİYE BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇARPARKEN, ÇEKİCİYE ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI.