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Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Beykoz Belediyesi, Çubuklu B Bölgesi'nde malik veya kiracı ayrımı olmaksızın hane başına 100 bin TL nakdi tahliye ve taşınma desteği verecek.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Beykoz'da destek paketi:

Beykoz Belediye Meclisi, İstanbul'un afet odaklı kentsel dönüşüm gündeminde yerel düzeyde uygulanan en kapsamlı sosyal destek paketlerinden birini kabul etti. Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel öncülüğünde hazırlanan teklif, Çubuklu B Bölgesi'ndeki riskli yapılarda yaşayan hanelere doğrudan nakdi yardım öngörüyor. Kararla birlikte, malik veya kiracı ayrımı gözetilmeksizin her hane için toplam 100 bin TL ödeme yapılacak.

paketin kapsamı:

Karar doğrultusunda destek iki kalemde verilecek: hak sahiplerine veya kiracılara 60 bin TL tahliye yardımı ve 40 bin TL taşınma yardımı olmak üzere toplam 100 bin TL doğrudan nakdi destek sağlanacak. Destek, Çubuklu B Bölgesi'ndeki dönüşüm sürecinde sahada görülen tahliye ve taşınma maliyetlerinin hafifletilmesi amacıyla düzenlendi. Paketin, İstanbul genelinde hız kazanan kentsel dönüşüm seferberliğinde yerel yönetimlerce atılan somut adımlardan biri olduğu ifade ediliyor.

yararlanma koşulları ve süreç:

Destekten yararlanabilmek için hak sahiplerinin veya kiracıların anlaşma kapsamındaki yapıları 20 Kasım 2026 tarihine kadar tahliye etmesi gerekiyor. Çubuklu B Bölgesi 2018 yılında riskli alan ilan edilmiş olup, dönüşüm çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Beykoz Belediyesi, Meclis kararını bu koordinasyon çerçevesinde alarak uygulamaya geçirecek adımları hayata geçirmeyi planlıyor.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, bölge sakinleriyle yapılan görüşmelerin ardından alınan kararın vatandaşların yükünü hafifletmeyi amaçladığını belirterek, "Hiçbir komşumuzu bu süreçte yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı. Belediye, destek paketini hakların korunması, dönüşümün şeffaf ilerlemesi ve vatandaşların sağlam konutlara kavuşmasının öncelenmesi çerçevesinde değerlendirdiğini vurguladı.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ÖZLEM VURAL GÜRZEL KONUŞMA YAPTI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ÖZLEM VURAL GÜRZEL KONUŞMA YAPTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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