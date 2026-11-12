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Rize'de Yıldızeli köyünde dereye devrilen kamyonetin üç yolcusu yaşamını yitirdi

Rize'nin Çayeli ilçesi Yıldızeli köyünde, sürücüsü belirlenemeyen 34 ZT 653 plakalı kamyonetin dereye devrilmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 00:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Rize'de Yıldızeli köyünde dereye devrilen kamyonetin üç yolcusu yaşamını yitirdi

Rize'de Yıldızeli köyünde dereye devrilen kamyonetin üç yolcusu yaşamını yitirdi

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesi Yıldızeli köyünde meydana gelen kazada, bir kamyonetin dereye devrilmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

kaza ve müdahale:

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 ZT 653 plakalı kamyonetin dereye devrilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta bulunan İdris Kalyoncu (71), Abdurrahman Kalyoncu (60) ve Fikri Lurci (70) adlı kişilerin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

soruşturma:

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

RİZE&#039;NİN ÇAYELİ İLÇESİNDE KAMYONETİN DEREYE DEVRİLMESİ SONUCU 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

RİZE'NİN ÇAYELİ İLÇESİNDE KAMYONETİN DEREYE DEVRİLMESİ SONUCU 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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