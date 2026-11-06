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Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Tavas Belediyesi, harabe halindeki Kızılcabölük Mahallesi'nin tarihi Kavak Kahvesi'ni yıkarak yeniden inşa etti; mahallede sosyal hafıza canlandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

tarihi kavak kahvesi yeniden canlandı:

Tavas Belediyesi, Kızılcabölük Mahallesi'nin önemli tarihî mekânlarından olan Kavak Kahvesi'ni yeniden inşa ederek mahalleye kazandırdı. Uzun yıllar bakımsız kalarak harabe hâline gelen kahvehane, belediye tarafından yıkılıp yeniden yapıldı ve geçmişin izlerini taşıyacak şekilde düzenlendi.

mahalle yaşamına katkısı:

Kavak Kahvesi, geçmişte mahalle sakinlerinin buluşma noktası, sohbetlerin ve dostlukların merkeziydi. Yeniden açılmasıyla birlikte mekanın sosyal bellekteki yeri güçlendi; mahalle sakinleri için hem anıların korunması hem de yeni bir buluşma alanı oluşması hedefleniyor. Bu adım, Kızılcabölük'ün kültürel hafızasının korunmasına ve yerel dayanışmanın pekişmesine katkı sağlıyor.

belediye başkanının açıklaması:

Kadir Tatık restorasyon çalışmalarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Bir zamanların buluşma noktası, Kızılcabölük’ün hafızası Kavak Kahvesi yeniden hayat buldu! Yıllar boyunca nice dostluklara, sohbetlere ve unutulmaz hatıralara ev sahipliği yapan, Kızılcabölük’ün sosyal yaşamında önemli bir yere sahip olan tarihi Kavak Kahvesi’ni yeniden ayağa kaldırdık. Uzun yıllardır yıkık ve atıl durumda bulunan bu özel mekânı, geçmişin izlerini ve hatıralarını yaşatarak yeniden Kızılcabölük’ümüze kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçmişin hatıralarını geleceğe taşıyor, Kızılcabölük’ümüzün değerlerine sahip çıkıyoruz. Çünkü bazı mekânlar yalnızca bir yapı değil, bir mahallenin hafızasıdır"

Belediyenin bu müdahalesi, yalnızca binanın onarılması değil; mahalle kültürünün canlı tutulması ve ortak anıların nesilden nesile aktarılması açısından da önem taşıyor. Kavak Kahvesi'nin yeniden hizmete açılmasıyla birlikte mekanın günlük yaşama nasıl entegre olacağı, mahalle sakinlerinin kullanımına sunulmasıyla birlikte gözlemlenecek.

TAVAS BELEDİYESİ, KIZILCABÖLÜK MAHALLESİ’NİN ÖNEMLİ TARİHİ MEKÂNLARINDAN KAVAK KAHVESİ’Nİ YENİDEN...

TAVAS BELEDİYESİ, KIZILCABÖLÜK MAHALLESİ’NİN ÖNEMLİ TARİHİ MEKÂNLARINDAN KAVAK KAHVESİ’Nİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDI. UZUN YILLARDIR HARABE DURUMDA BULUNAN KAHVEHANE YIKILARAK YENİDEN İNŞA EDİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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