Afyonkarahisar'da trafikte durdurulan araçta 700 paket kaçak sigara bulundu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayda, kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon kapsamında araçta arama yapıldı.

Olayın seyri:

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmada şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada ambalajları ve miktarı tespit edilen kaçak sigaralara rastlandı ve gerekli tutanaklar düzenlendi.

Gözaltı ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma ve incelemelerin devam ettiği, ele geçirilen sigaralar hakkında işlemlerin sürdüğü bildirildi.

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN DURDURULAN BİR OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA 700 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.