Acil ekiplerin adli delil farkındalığı Elazığ'da güçlendirildi

Elazığ'da adli delillere yaklaşım eğitimi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, acil sağlık ve itfaiye personeline adli vakalarda müdahale sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Etkinlik, adli olaylara ilk ulaşan ekiplerin sahayı korumasına ve delillerin güvenli şekilde muhafaza edilmesine odaklandı.

eğitimin içeriği:

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü uzman ekipleri sunumlarında olay yerinin korunması, maddi delillerin bozulmadan muhafaza edilmesi ve ilk müdahale anında öncelikli uygulamalar gibi teknik konuları ele aldı. Katılımcılara uygulamadaki öncelikler ve dikkat edilmesi gereken temel ilkeler detaylandırıldı.

katılımcılar ve süreç:

Şehit Altuğ Verdi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda İl Sağlık Müdürlüğü acil sağlık hizmetleri personeli ile Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanları yer aldı. Eğitim, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve vakalara müdahalede ortak standartların oluşturulmasını hedefledi.

Program, adli süreçlerin doğru işletilmesi için saha ekiplerinin bilinçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçladı.

ELAZIĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, ACİL SAĞLIK VE İTFAİYE PERSONELİNE YÖNELİK “ADLİ VAKALARDA MADDİ DELİLLERE YAKLAŞIM EĞİTİMİ” DÜZENLENDİ