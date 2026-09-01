Sivas'ta Abdulvahabi Gazi Mahallesi'nin yılların komşusu: leylekler aynı yuvaya dönüyor

Sivas'ta Abdulvahabi Gazi Mahallesi'nde her ilkbahar yeniden görülen leylek ailesi, mahallelinin gündelik yaşamına yerleşmiş bir gelenek haline geldi. Soğuk geçen kış aylarının ardından kentte yuvalarına dönen leylekler, burada yavrularını büyütüp göç döngüsünü sürdürüyor.

Yuva kuşaklar arasında devrediliyor:

Mahalledeki aynı direkte yıllardır varlığını koruyan yuvayı kullanan leylek ailesi, nesilden nesile aynı alanı devrediyor. Anne ve baba leylekler yavrularını büyüttükten sonra sıcak iklimlere göç ederken, yuvada büyüyen yavrular ertesi yıl geri gelerek kendi yavrularını burada yetiştiriyor. Bu doğal döngü, mahalle sakinleri tarafından uzun süredir gözlemleniyor ve kabul görüyor.

Komşuluk ilişkisi ve günlük gözlemler:

Abdulvahabi Gazi Mahallesi halkı, leylekleri adeta birer komşu olarak görüyor. Mahalle sakinleri, kuşların mart ayında havalar ısındığında geldiğini, burada yumurtlayıp genellikle iki yavru çıkardıklarını ve yavruları büyütüp çevreyi tanıttıklarını söylüyor. Leyleklerin akşamları mahalleye kattığı canlılık, yavruların beslenme alışkanlıkları ve sabah ritüelleri mahalle sakinlerinin dikkatini çekiyor.

Yakup Kavlak mahallenin gözlemlerini şu sözlerle aktardı: Bizim leylekler mart ayında havalar ısındığı zaman geliyorlar. Sivas soğuk olduğu için o tarihte geliyorlar. Burada yumurtluyorlar iki yavruları oluyor. Onları büyütüp çevreyi, mahallemizi tanıtıyorlar. Seneye anne baba gelmiyor büyüttükleri yavruları geliyor. Burası leyleklerin yurdu oldu. Bu döngü son birkaç yıldır devam ediyor anne baba başka yere gidiyor yavrular sonraki sene buraya geliyor. Alıştık artık akşamları neşeli halleri oluyor, ilerdeki dereden kurbağa bulup yavrularını besliyorlar. Sabah namazında gagalarını birbirine vurarak kendi lisanlarında anlaşıyorlar. Leylek aslında her ilin bir simgesidir gelişleri baharın müjdecisi, gittiklerinde de kış geliyor demektir. Leylekler artık bu mahallenin bir ferdi, bir sülalesi. Her sene kendi evlerine gelip gidiyorlar bundan sonra da devam edeceğini düşünüyoruz

Mahalle sakinlerinin ifadeleri, leyleklerin sadece birer kuş olmanın ötesinde yerel kimlik ve mevsimsel döngüyle özdeşleştiğini gösteriyor. Yılların tekrarıyla oluşan bu bağ, hem kuşların hem de insanların günlük yaşamına yumuşak, süreklilik taşıyan bir ritim kazandırıyor.

SİVAS’TA ABDULVAHABİ GAZİ MAHALLESİNDE ELEKTRİK DİĞERİNE YUVA YAPAN LEYLEK AİLESİ, HER SENE YAPTIKLARI ZİYARETLE MAHALLENİN YERLİSİ HALİNE GELDİ.