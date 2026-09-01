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Tavşanlı'da asker eğlencesi salon önünde kavgaya dönüştü: 5 yaralı, 2 tutuklu

Tavşanlı'da düğün salonu önünde çıkan asker eğlencesi kavgasında bıçak ve sopalar kullanıldı; 5 kişi yaralandı, 2 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tavşanlı'da asker eğlencesi salon önünde kavgaya dönüştü: 5 yaralı, 2 tutuklu

olay yerinde yaşananlar:

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Dağçeşme Mahallesi’ndeki bir düğün salonu önünde toplanan grup arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddetlendi. İddialara göre E.İ., H.E.S.’den içecek istedi; olumsuz yanıt üzerine E.İ.’nin H.E.S.’in üzerine yürüdüğü, yanındaki H.Ç.’nin ise tokat attığı belirtildi. Olayın büyümesiyle H.E.S.’in babası M.S. de kavgaya dahil oldu ve arbede bıçak ve sopaların kullanıldığı çatışmaya dönüştü.

Vatandaşların araya girmeye çalıştığı sırada da müdahale edenlerin darbedildiği kaydedildi. Olayda M.S., E.İ., E.A. ve E.G. bıçakla, N.Z. ise başına sopa darbesi alarak yaralandı.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanlarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Göğsü ve sırtı yaralanan M.S., yoğun bakımda yapılan müdahalenin ardından genel cerrahi servisine alındı; diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

polis çalışması ve adli süreç:

Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, olaya karıştığı belirtilen E.İ., H.E.S. ve ikametinde yakalanan H.Ç.’yi gözaltına aldı. Güvenlik kamerası kayıtları ve alınan ifadeler doğrultusunda kesici alet kullandığı tespit edilen S.Ç. ise yaşadığı apartmanda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. ve E.İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DAĞÇEŞME EĞLENCE ALANI

DAĞÇEŞME EĞLENCE ALANI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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