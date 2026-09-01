Şanlıurfa'da yakalanan zanlı İstanbul'daki 72 milyon liralık dolandırıcılıkla bağlantılı çıktı

Şanlıurfa'da yakalanan zanlı tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta 16 Nisan'da meydana gelen olayda, emekli Dinçer Kazancı (83), kendisini arayan ve polis ile savcı kılığına giren şahısların yönlendirmesiyle evindeki değerli eşyaları teslim ettiğini belirtti. Yapılan tespitte mağdurun elinden alınanların arasında bin 758 adet Cumhuriyet altını bulunduğu ve bunların piyasa değerinin yaklaşık 72 milyon lira olduğu kaydedildi.

Soruşturma ve operasyonlar:

Şikayet üzerine soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği'nin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, olayda görev aldıkları değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

Soruşturmada "eldenci", "aracı", "üst aracı" ve "atıcı" rollerinde yer aldıkları değerlendirilen Mehmet U., Hasan T., İsmail A., Fethi K. ve Selahattin A. isimli şüpheliler, 29 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla İstanbul ve Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Firari şüpheli ve tutuklama:

Soruşturma kapsamında firari olan ve "atıcı" konumunda olduğu belirtilen Ahmet K., Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve Eyyübiye ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda mağdurun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma ve eş zamanlı operasyonlar, farklı illerde koordineli çalışma yürütülerek şüphelilerin kısa sürede tespit edilip yakalanmasıyla sonuçlandı. Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin değerlendirilmeye devam ettiği belirtildi.

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