Karadeniz’de sezon açıldı: palamut tezgahlara 150 liradan indi

Karadeniz’de sezon açıldı: palamut tezgahlara indi:

Gece 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar, sezonun ilk avında ağırlıklı olarak palamutla döndü. Ağlara takılan balıklar arasında istavrit, mezgit ve barbun da vardı; palamutlar ise 400 gramdan başlayıp bazı teknolarda 600 grama kadar ulaştı.

İlk günün görüntüleri ve balıkçı açıklaması:

Balıkçılar sabaha kadar denizde kalarak ağlara balık takılması için uğraştı. Bölgedeki esnaf ve tekne sahipleri, uzun süredir beklenen sezona dair memnuniyetini dile getirdi. Balık satıcısı Onurcan Köse tezgahlarının ilk günden hareketli olduğunu söyleyerek, 'Bu sene bol bol palamut satacağız gibi görünüyor' dedi.

Köse, satış rakamlarına ilişkin olarak palamutların ilk günde tanesi 150 TL olarak rafta yer aldığını belirtirken, avın miktarına göre fiyatların gün içinde değişebileceğine dikkat çekti: 'Bazı tekneler balıkları bulamadı, bugün palamudun tanesi 150 TL’den satılıyor ama yarın belki 100 TL veya 75 TL’den de satılabilir.'

Fiyatlar ve türlere göre tablo:

İlk gün için tezgahlara çıkan fiyatlar şu şekilde kaydedildi: palamut tanesi 150 TL (400 gramdan başlayan, bazı örneklerde 600 grama kadar), mezgit kilo 250 TL, istavrit 150 TL ve barbun 250 TL. Satıcılar, ilk gün fiyatlarının makul olduğunu ve ilerleyen günlerde arz artarsa fiyatların düşebileceğini belirtti.

Birçok tezgah sabahın erken saatlerinde müşterilere açıldı, tüketiciler sezonun açılışını beklediklerini ve ilk gün balıkların taze ve fiyatların uygun olduğunu söylediler. Bölgedeki beklenti, geçen yıl hamsinin bol olduğu sezonun ardından bu yılın 'palamut yılı' olabileceği yönünde.

Balıkçılar, önceki yıllarda aylarca süren palamut satışlarının tekrar yaşanmasını umuyor. Denizdeki bolluğun sürmesi halinde vatandaşların kısa süre içinde palamut tüketiminden memnuniyet duyacağı, hatta 'palamut yemekten bıkacağı' ifade ediliyor. Ancak ilk gün bazı teknelerin avda şanssız kaldığı, dolayısıyla fiyat dalgalanmalarının mümkün olduğu da vurgulanıyor.

Sezonun ilerleyen günlerinde arzın artması ve fiyatların dengelenmesi beklendiğinden, hem balıkçılar hem de tüketiciler kısa vadede fiyatlarda düşüş ümit ediyor.

KARADENİZLİ BALIKÇILAR, BOL MİKTARDA PALAMUTLA KIYIYA DÖNDÜ. PALAMUTLARIN TANESİ SEZONUN İLK GÜNÜNDE 150 TL'DEN SATIŞA SUNULDU.