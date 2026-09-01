Antalya'da kanyonda üç saatlik nöbet: Fransız turist yardım için ayrılmadı

Olayın gelişimi

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Kadınyarı Kanyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kemal U. (33), kanyon kenarındaki yaklaşık 30 metre yükseklikteki demir korkulukların arkasına geçerek atlama girişiminde bulundu. Durumu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak bölgeyi şeritle kapattı ve vatandaşların yaklaşmasına engel oldu. Olay yerinde görevli müzakereci ve polis ekipleri, Kemal U.'yu bulunduğu yerden inmesi için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu süreçte çevrede toplanan vatandaşlar yaşananları izledi.

Fransız turistin 3 saatlik bekleyişi:

Bölgeden geçerken olaya tanık olan bir Fransız turist kadın, Nadia, Kemal U.'nun durumundan etkilenerek olay yerinden ayrılmadı. Kanyonun hemen yanındaki merdivenlerde oturup beklemeye başlayan Nadia, yaklaşık 3 saat boyunca orada kaldı, zaman zaman adama el salladı ve kendisi de konuşarak ikna etmeye çalıştı. Uzun bekleyiş boyunca polis ekiplerinin çalışmalarını endişeyle izledi.

Nadia, yaşadıklarından etkilendiğini belirterek, "Bu olay yaşanmadan önce onu ilk gören kişilerden biriydim. Çünkü intihar etmek istediğini düşündüm ve gitmek istemiyorum, otele geri dönmek istemiyorum. Sadece bu adama ne olacağını bilmek istiyorum. Çünkü bu durum beni çok üzüyor" dedi. Ayrıca, "Her şey yoluna girene kadar buradan ayrılmayacağım. İnşallah her şey onun için iyi olur" sözlerini tekrar etti.

Yaklaşık üç saat süren çalışma ve müzakere sonrasında Kemal U. ikna edilerek polis ekiplerince bulunduğu yerden indirildi. Tedbir amacıyla sağlık ekiplerine teslim edilmek üzere ambulansa götürülürken, Nadia da yanına giderek durumunu sordu. Şahıs, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Olay, hem müdahale ekiplerinin koordineli çalışması hem de olay yerindeki duyarlı bir görgü tanığının ısrarlı bekleyişiyle sonlandı. Yetkililer benzer durumlarda vatandaşların profesyonellere yönlendirilmesi ve güvenlik önlemlerine uyulmasının önemine dikkat çekti.

ANTALYA'DA BİR KİŞİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU. O SIRADA OLAYI GÖREN FRANSIZ BİR TURİST, ADAMIN GÜVENLİ ALANA ALINMASINI GÖRMEK İÇİN YAKLAŞIK 3 SAAT BOYUNCA BAŞINDA BEKLEDİ