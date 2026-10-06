afyonkarahisar'da üreticilere yüzde 50 hibe ile buğday tohumu dağıtıldı

Buğday tohumu dağıtım programı gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da tarımsal üretimin güçlendirilmesine yönelik adımlar kapsamında düzenlenen programda, il genelinde üreticilere buğday tohumu desteği sağlandı. Etkinlik; yerel yönetim temsilcileri, milletvekilleri ve üreticilerin katılımıyla gerçekleşti.

Program ve katılımcılar:

Programa Vali Dr. Naci Aktaş, milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, Belediye Başkanı Burcu Köksal ile çok sayıda üretici katıldı. Tören sırasında dağıtım organizasyonu ve lojistik konularına ilişkin kısa bilgilendirmeler yapıldı.

Destek kapsamı ve amaçlar:

İl Özel İdaresi katkılarıyla temin edilen buğday tohumları, üreticilere yüzde 50 hibe desteği ile verilecek. Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında; tarımsal üretimin güçlendirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve kent tarımının sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Uygulama, üreticilere doğrudan maliyet avantajı sağlayarak ekim dönemi planlamasında kolaylık sunmayı hedefliyor. Yetkililer, dağıtımın adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine özen gösterildiğini belirtti.

Programın devamında benzer destek ve uygulama modellerinin değerlendirilerek, tarımsal üretimin yerel düzeyde güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

AFYONKARAHİSAR’DA TARIMSAL ÜRETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ‘BUĞDAY TOHUMU DAĞITIM PROGRAMI’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.