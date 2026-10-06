Erken veya geç vakitte muayene imkanı: akşam polikliniği ekimde sürecek

Erzurum Şehir Hastanesi'nde gün içinde hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan akşam polikliniği uygulaması, ekim ayında da devam ediyor. Uygulama, mesai dışı saatlerde uzman hekim muayenesi imkanı sunarak sağlık hizmetinde esneklik sağlıyor.

hangi branşlarda hizmet veriliyor:

Akşam polikliniği kapsamında ekim ayı boyunca 12 farklı branşta uzman hekimler hasta kabulü yapacak. Uygulama kapsamında Çocuk Alerjisi, Çocuk Nöroloji, Göğüs Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Göz, Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji ile Psikiyatri branşlarında hizmet verileceği bildirildi.

randevu ve uygulama saatleri:

Akşam poliklinikleri, haftanın belirli günlerinde 16.30-18.30 ve 16.30-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde muayene olmak isteyen vatandaşların, hizmetten yararlanabilmek için önceden randevu oluşturması gerekiyor; randevular MHRS internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ya da Alo 182 çağrı merkezi aracılığıyla alınabiliyor.

Uygulama, özellikle mesai saatleri içinde sağlık kuruluşuna gelemeyen vatandaşlar için tasarlandı ve ekim ayı takvimine göre sürecek.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ’NDE GÜN İÇERİSİNDE HASTANEYE GİTME İMKANI BULAMAYAN VATANDAŞLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA BAŞLATILAN AKŞAM POLİKLİNİĞİ UYGULAMASI, EKİM AYINDA DA DEVAM EDİYOR.