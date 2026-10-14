Ağabeyinin mirası Kayseri'de Alzheimer merkezinin açılışı duygulandırdı

Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi hizmete girdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından yapılan açıklamaya göre, merhum ağabeyi hayırsever Ramazan Büyükkılıç tarafından yaptırılan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi Erenköy Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Açılış sırasında ağabeyin vefatından önce hazırladığı konuşma metni, törene özel olarak yapay zeka aracılığıyla seslendirildi ve salonda duygusal anlar yaşandı.

açılış töreninde yapay zeka ile okunan konuşma:

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda, merhum Ramazan Büyükkılıç'ın vefat etmeden önce hazırladığı konuşma metni 'yapay zeka' ile seslendirildi; bu sunum salonu duygulandırdı ve katılımcılar tarafından dikkatle dinlendi. Başkan Büyükkılıç, konuşmada söz konusu anı için 'Değerli büyüğümüz Ramazan ağabeyimi yapay zeka marifetiyle de olsa hazırlamış olduğu konuşmayı dinledim. Kendileri hastanede yatarken bana 'açılışı ne zaman yapacağız' diye sormuştu. 'Tamamlandı ağabey, inşallah yaparız' dedim. Bu metni içeren bir konuşma da hazırlayacağını ifade etmişti. Allah gani gani rahmet eylesin.' ifadelerini kullandı.

büyükkılıç'ın alzheimer uyarısı ve merkezin amacı:

Başkan Büyükkılıç, Alzheimer hastalığına ilişkin uyarılarda bulunurken, dijitalleşmenin etkilerine dikkat çekti. Konuşmasında, 'Alzheimer çağın hastalığı' sözünü kullanarak, yaş grubu olarak daha önce 70'li, 80'li olarak düşündüğümüz bu hastalığın artık dijitalleşmenin etkisiyle 40'lı yaşlara kadar inebileceğini belirtti. Gençlere ellerindeki dijital cihazları bilinçli kullanma çağrısında bulunan Büyükkılıç, beyin sağlığının korunmasının önemine vurgu yaptı ve ailelere yönelik ciddi uyarılarda bulundu.

Merkez hakkında bilgi veren Büyükkılıç, kurumun bir hastane değil sosyal bir proje olduğunu söyledi. Projenin, yakınlarının bakım yükü altında kalan ailelere nefes aldıracak günlük etkinlikler ve destek hizmetleri sunmayı hedeflediği ifade edildi.

tören protokolü ve dualar:

Programa katılamayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hava muhalefeti nedeniyle törene iştirak edemeyince Başkan Büyükkılıç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, 'Çok tebrik ediyorum. Gönlüm ve dualarım sizinle. Kayseri’mize çok güzel bir hizmet kazandırdınız. Ailenize gönülden teşekkür ediyorum. Merkezimizin yaşlılarımıza güzel bir hizmeti olacak. Bu süreçte ailelerimize nefes olacak. İnşallah Kayseri’mize hayırlı olsun' mesajını iletti.

Konuşmaların ardından Hulusi Akar Cami İmam Hatibi Musa Çetin Kur'an-ı Kerim tilaveti okudu, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz dua etti ve tören kurdelenin kesilmesiyle sona erdi. Merkezin hizmete açılışı sonrası davetliler tesisleri gezdi.

Törene Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin, rektörler, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve merhum Ramazan ile merhume Naciye Büyükkılıç'ın kızları ile çok sayıda davetli katıldı. Merkez, kurdele kesilmesinin ardından resmen hizmete açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ağabeyinin yaptırdığı merkezin açılışında duygusal anlar yaşadı