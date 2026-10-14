Foça'da uluslararası Boran-8 yarışmasında keskin nişancılar sınavda

Boran-8 Foça'da devam ediyor

İzmir’in Foça ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen Boran-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması 12-18 Ekim tarihleri arasında sürüyor. Etkinlik, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Emekli Jandarma Albay Mehmet Remzi Kızılsu Atış Alanında gerçekleştiriliyor ve sahada yoğun bir tempo hakim.

katılımcılar, görev dağılımı ve gözlemci yapısı:

Yarışmaya, Türkiye’den 12 takımın yanı sıra 19 dost ve müttefik ülkeden gelen 36 takım katıldı. Organizasyonda toplam 742 personel görev yapıyor. Etkinlikte görevli hakem sayısı 5 olarak belirlenirken, organizasyonu 25 yerli ve 26 yabancı gözlemci takip ediyor. Yarışmada Jandarma Genel Komutanlığı ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri de mücadele veriyor.

yarışmanın amacı ve program içeriği:

Jandarma Binbaşı Mehmet Koyuncu etkinliğin, en yetkin keskin nişancıları belirlemeye yönelik rekabetçi bir sınav olduğunu vurguluyor. Yarışmanın adı, ilk yıllarda soğuk ve fırtınalı koşullarda icra edilmesinden kaynaklanan 'boran' tanımlaması ile ilk yerli milli keskin nişancı tüfeği Bora-12'ye atıfla belirlendi.

Binbaşı Koyuncu; yarışmanın, birlikler arasındaki tecrübe paylaşımını arttırmayı, terörle mücadele ve meskun mahal operasyonlarındaki kazanımları aktarmayı, teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve personelin mesleki yetkinlik ile aidiyet duygusunu güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti. Organizasyon, yıllar içinde Türkiye düzeyinden uluslararası bir platforma dönüşerek her yıl farklı atış disiplinleri ve karmaşık muharebe senaryoları içeren bölümler sunuyor.

etkinlik takvimi ve sergi alanı:

Yarışmada 16 Ekim Seçkin Gözlemci Günü olarak ilan edildi; organizasyon 17 Ekimde yapılacak ödül töreniyle sona erecek. Ayrıca sahanın sergi alanında 44 firma, 14-17 Ekim tarihleri arasında geliştirdikleri silah, araç ve gereçleri stantlarda tanıtıyor.

FOÇA İLÇESİNDE JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINCA DÜZENLENEN BORAN-8 ULUSLARARASI KESKİN NİŞANCI YARIŞMASI SÜRÜYOR