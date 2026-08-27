Ağaçeli mevkisinde iki araç çarpıştı: iki kişi yaralandı

Ağaçeli mevkisinde kaza:

Bingöl-Muş karayolu Ağaçeli köyü mevkisinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile bir hafif ticari araç çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdahale ve sevk:

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri ile birlikte UMKE ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; soruşturma ve olay yeri çalışmaları sürüyor.

BİNGÖL İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI