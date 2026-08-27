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Ağaçeli mevkisinde iki araç çarpıştı: iki kişi yaralandı

Ağaçeli mevkisinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahale edip yaralıları hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ağaçeli mevkisinde iki araç çarpıştı: iki kişi yaralandı

Ağaçeli mevkisinde kaza:

Bingöl-Muş karayolu Ağaçeli köyü mevkisinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile bir hafif ticari araç çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdahale ve sevk:

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri ile birlikte UMKE ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; soruşturma ve olay yeri çalışmaları sürüyor.

BİNGÖL İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI

BİNGÖL İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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