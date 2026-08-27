Her mahallede sessiz çalışma: Elazığ kütüphanelerine yaz dönemi yoğun ilgisi

Elazığ'da 2026 yılının ilk altı ayında belediyeye ait kütüphaneler, sınav hazırlığı yapan öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği çalışma alanları oldu. Kent genelindeki 19 kütüphane, yaz döneminde YKS, AGS ve KPSS hazırlığında olan gençlere ev sahipliği yaptı. Belediyenin verilerine göre bu süre zarfında toplam 35 bin 500 öğrenci kütüphanelerden yararlandı.

Kütüphanelerin kapsamı ve hizmetleri:

Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilen kütüphaneler modern ve donanımlı yapılarıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda, üçü dijital olmak üzere toplam 19 kütüphane öğrencilerin kullanımına açık bulunuyor. Kütüphanelerde görev yapan 38 personel, gençlere uygun çalışma ortamı sağlarken kaynak bulma ve yönlendirme konularında destek veriyor. Kentteki talep, geçen yıla oranla neredeyse iki katına çıkmış durumda.

Kütüphaneler; sessiz çalışma alanları, zengin kaynak koleksiyonları ve dijital erişim imkanları ile ortaokul seviyesinden KPSS hazırlığına kadar geniş bir öğrenci kitlesine hizmet sunuyor. Hizmetlerin ücretsiz olması ailelerin de çocuklarını güvenle kütüphanelere yönlendirmesinde etkili oluyor.

Belediye yetkililerinin değerlendirmesi:

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, İcadiye Mahallesi'ndeki kütüphaneyi ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Sabuncu, kütüphanelerin öğrenciler için konforlu ve huzurlu çalışma ortamları sunduğunu vurguladı. Ayrıca Sabuncu, 'Her Mahalleye Semt Kütüphanesi' projesiyle Başkan Şahin Şerifoğulları tarafından şehre kazandırılan bu mekânların gençlerin sınav hazırlıklarına önemli katkı sağladığını belirtti.

Sabuncu, belediyenin eğitim odaklı hizmet anlayışını sürdürdüğünü ifade ederek aileleri kütüphaneleri ücretsiz kullanmaya davet etti. Yetkili açıklamasında, belediyenin amaçlarından birinin gençlere rahat, güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sunmak olduğu ve bu doğrultuda hizmetlerin devam edeceği belirtildi.

Elazığ'da kütüphanelerin öğrenci talebini karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve sunulan destekler, kentte sınav hazırlığı dönemlerinde kamu alanlarının kullanımına dair somut bir örnek teşkil ediyor. Öğrenciler ve aileler, kütüphanelerin yaygınlaşmasıyla birlikte sınav hazırlık süreçlerinde alternatif ve ücretsiz çalışma imkânlarına erişebiliyor.

ELAZIĞ’DA 2026 YILININ İLK 6 AYINDA 35 BİN VATANDAŞ, KÜTÜPHANELERDE DERS ÇALIŞTI