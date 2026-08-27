Erdoğan Çengelköy'de esnafa kulak verdi, sokakta vatandaşlarla sohbet etti

Ziyaretin akışı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çengelköy'de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinin ardından bölge sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında iş yeri sahipleriyle tokalaşıp kısa sohbetler yapan Erdoğan, sokak içinde vatandaşların gündem ve taleplerini dinledi.

Esnaf görüşmelerinde öne çıkanlar:

Esnafla yapılan görüşmelerde ticari hayat ve günlük sorunlar gündeme geldi. Ziyaret esnasında atılan adımların, bölgedeki esnafın taleplerinin not edildiği ve ilgili mercilere aktarılacağı belirtildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, kısa ve doğrudan temaslarla sürdü.

Vatandaşlarla sokakta sohbet:

Sokakta karşılaşılan vatandaşlarla yapılan sohbetlerde ise gündem meseleleri üzerine karşılıklı konuşmalar oldu. Erdoğan, gelen talepleri dinleyerek vatandaşlarla doğrudan iletişim kurdu; ziyaret sırasında oluşan karşılaşmalar hem yerel hem de günlük konulara odaklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de esnaf ziyareti sonrası vatandaşlarla sohbet etti