Ağın'da yazın sonu türkülerle uğurlandı

Ağın'da türkü şöleni coşkusu

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, yazın son günlerinde düzenlenen türkü şöleni geniş katılımla gerçekleşti. Etkinlik, kentin kültürel yaşamına canlılık katarken, gece boyunca farklı kuşaklardan vatandaşlar bir araya geldi.

program ve katılım:

Etkinlik, Ağın Kaymakamlığı, Ağın Belediyesi ve Ağın Kültür ve Sanat Derneğinin katkılarıyla hazırlandı. Türkülerin seslendirildiği akşamda, katılımcılar müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi ve bölgenin ezgileri dinleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

teşekkür ve değerlendirme:

Programın sonunda organizasyona katkı sunan kurumlara, sahne alan sanatçılara ve etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür edildi. Etkinlik, yerel iş birliğinin somut bir örneği olarak değerlendirildi ve önümüzdeki dönem benzer kültürel etkinliklere zemin hazırlaması bekleniyor.

AĞIN’DA TÜRKÜ ŞÖLENİ