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Ağın'da yazın sonu türkülerle uğurlandı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yazın son günlerinde, Ağın Kaymakamlığı, Ağın Belediyesi ve Ağın Kültür ve Sanat Derneği işbirliğiyle düzenlenen türkü şöleni vatandaşlara coşkulu bir akşam sundu.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Ağın'da yazın sonu türkülerle uğurlandı

Ağın'da türkü şöleni coşkusu

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, yazın son günlerinde düzenlenen türkü şöleni geniş katılımla gerçekleşti. Etkinlik, kentin kültürel yaşamına canlılık katarken, gece boyunca farklı kuşaklardan vatandaşlar bir araya geldi.

program ve katılım:

Etkinlik, Ağın Kaymakamlığı, Ağın Belediyesi ve Ağın Kültür ve Sanat Derneğinin katkılarıyla hazırlandı. Türkülerin seslendirildiği akşamda, katılımcılar müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi ve bölgenin ezgileri dinleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

teşekkür ve değerlendirme:

Programın sonunda organizasyona katkı sunan kurumlara, sahne alan sanatçılara ve etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür edildi. Etkinlik, yerel iş birliğinin somut bir örneği olarak değerlendirildi ve önümüzdeki dönem benzer kültürel etkinliklere zemin hazırlaması bekleniyor.

AĞIN’DA TÜRKÜ ŞÖLENİ

AĞIN’DA TÜRKÜ ŞÖLENİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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