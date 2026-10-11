Ağrı takımı birinci lig hedefiyle sezona güçlü başladı

sezona güçlü bir motivasyonla başlandı:

Ağrı Kadın Futbol Takımı, 2026-2027 sezonunda TFF Kadınlar 2. Liginden 1. Lige yükselme hedefiyle hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Vali Önder Bozkurtun desteğinin ardından takımın moralinde yükseliş gözlenirken, oyuncular kondisyon, teknik ve taktik çalışmalarıyla sezona hazırlık yapıyor.

geçmiş başarılar ve yeni beklentiler:

Teknik Sorumlu Önder Tunay yönetiminde çalışmalarını sürdüren ekip, hazırlıklarını Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadyumunda gerçekleştiriyor. Tunay, takımın 2015 yılında kurulduğunu, üçüncü ligden ikinci lige yükseldiğini ve arka arkaya iki sezon play-off oynama başarısı gösterdiğini hatırlattı. Geçen sezon yaşanan destek azalmasının takımın performansını etkilediğini ve ligi dördüncü sırada tamamladıklarını belirten Tunay, Vali Önder Bozkurt ile yapılan görüşme sonrası sağlanan yeni destekle hedeflerinin daha net hale geldiğini söyledi.

hazırlık programı ve kadro dinamikleri:

Hazırlıklar kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı antrenmanlarla devam ediyor. Oyuncular saha çalışmalarının yanı sıra fitness, kuvvet, kondisyon ve istasyon antrenmanları yapıyor; antrenman programı haftanın altı günü sürüyor. Tunay, kadın futbolunda preparasyon maçı yapabilecek yeterli sayıda takım bulunmamasının planlarını zorlaştırdığını ancak bu kısıtlara rağmen şampiyonluk hedefinden sapılmadığını vurguladı.

Takım kadrosunda yer alan Esma Karakaya, dokuz yıldır futbol oynadığını ve dört yıldır Ağrı forması giydiğini söyledi. Karakaya, takıma katıldığı ilk sezonda üçüncü ligden ikinci lige yükseldiklerini hatırlatarak bu sezonun hedefinin doğrudan birinci lige yükselmek olduğunu dile getirdi. Yaklaşık 1,5-2 aydır yoğun çalıştıklarını, 18-19 kişilik bir kadroyla sezona hazırlandıklarını aktardı. Karakaya, başarılarının temelinde güçlü bir takım ruhu ve birbirlerini aile gibi görmelerinin yattığını belirtti.

Yeni transferlerden Canan Dursun ise yaklaşık 10 yıldır futbol oynadığını ve takıma yaklaşık 17 gün önce katıldığını ifade etti. Dursun, hedeflerinin ikinci ligde şampiyon olup birinci lige doğrudan yükselmek olduğunu söyledi ve transfer çalışmalarının sürdüğünü, kadroyu güçlendirmek istediklerini ekledi. Dursun ayrıca kadın futbolcuların sahada sadece kendi adlarına değil, tüm kadınlar için mücadele ettiklerini vurguladı.

Takımın oyuncuları aynı zamanda toplumsal duyarlılığa da dikkat çekiyor. Esma Karakaya ve Canan Dursun, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle Filistin’de hayatını kaybeden çocuklara vurgu yaparak, tüm kız çocuklarının güvenli ve aydınlık bir gelecek hakkı olduğuna ilişkin temennilerini paylaştı.

Özetle, yönetim, teknik ekip ve oyuncuların ortak çabasıyla Ağrı Kadın Futbol Takımı sahada ve saha dışında bir seferberlik içinde. Sağlanan destekler, disiplinli hazırlık süreci ve kadrodaki birlik, takımın TFF 1. Lig hedefine ulaşmasında belirleyici unsur olarak öne çıkıyor.

AĞRI KADIN FUTBOL TAKIMI, 2026-2027 SEZONUNDA TFF KADINLAR 2. LİGİ'NDEN 1. LİG'E YÜKSELMEK İÇİN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR