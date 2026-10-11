Çermikli gençler Gaziantep'te iki altınla döndü

Gaziantep'te düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Ligi 3. etap karate müsabakalarında, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden katılan sporcular önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada erkekler kategorilerinde etkili performans sergileyen iki isim kürsünün en üst basamağına çıktı.

Müsabaka ve sonuçlar:

Çermikli sporcular Abdulsamet Yılmaz ve Yusuf Demir, karşılaştıkları rakipleri geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Her iki sporcu da gösterdikleri performansın karşılığı olarak altın madalya ile ödüllendirildi.

Antrenörün değerlendirmesi:

Takımın karate antrenörü Ali Duran, sporcularını azimli çalışmaları nedeniyle tebrik etti. Duran, bu tür başarıların hem sporcuların hem de kulübün motivasyonunu artırdığını belirterek, başarılarının artarak devam etmesini diledi.

Çermikli gençlerin elde ettiği çifte şampiyonluk, bölge spor camiası için moral kaynağı olurken, antrenman ve hazırlık süreçlerinin de karşılığını verdiğini gösterdi. Kulüp yetkilileri ve antrenörler, benzer başarıların sürdürülebilmesi için çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını ifade etti.

GAZİANTEP'TE DÜZENLENEN SPOR TOTO YILDIZLAR LİGİ 3. ETAP KARATE MÜSABAKALARINDA, DİYARBAKIR ÇERMİKLİ SPORCULAR ÇİFTE ŞAMPİYONLUK KAZANDI.