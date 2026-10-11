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Eyüpspor ile Göztepe arasında ligde beşinci randevu

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Eyüpspor yarın Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Göztepe'yi ağırlayacak; bilet ve hakem bilgileri açıklandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eyüpspor ile Göztepe arasında ligde beşinci randevu

Eyüpspor ile Göztepe arasında ligde beşinci randevu

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Eyüpspor, yarın saat 20.00’de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Göztepe ile karşılaşacak. Karşılaşma, her iki takım için de puan ve moral arayışının öne çıktığı bir sınav niteliğinde.

maç öncesi durum:

Eyüpspor ligde şu ana dek 1 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 3 puan toplayarak son sırada bulunuyor. Göztepe ise 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle averajla 17. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi, ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe karşısında aldığı 8-0’lık tarihi mağlubiyetin ardından teknik direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırdı ve takımın başına Mustafa Dalcı getirildi.

iki takımın geçmişi ve istatistikler:

Süper Lig tarihinde Eyüpspor ile Göztepe bugüne dek 4 kez karşılaştı; bu maçlarda Eyüpspor 1 galibiyet alırken 3 maç berabere sonuçlandı. Geçen sezon oynanan son randevu 0-0 bitti. Eyüpspor, bu sezon ligin en az gol atan (2) ve en çok gol yiyen (16) takımı konumunda. İstanbul ekibinin tek galibiyeti, ligde 3. haftada sahasında Corendon Alanyaspor karşısında geldi.

bilet ve organizasyon bilgileri:

Ev sahibi ve deplasman biletlerinin ilk olarak 4.000 TL’den satışa sunulması taraftar tepkisine yol açtı. Eyüpspor yönetimi gelen tepkiler üzerine fiyatları güncelleyerek deplasman biletini 1.500 TL, ev sahibi biletini ise 1.200 TL olarak belirledi.

hakemler:

Eyüpspor–Göztepe mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ergin Gözütok ve Murat Şener üstlenecek; maçın dördüncü hakemi ise Emre Kaan Çalışkan olacak.

EYÜPSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA YARIN GÖZTEPE’Yİ KONUK EDECEK.

EYÜPSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA YARIN GÖZTEPE’Yİ KONUK EDECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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