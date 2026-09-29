Ağrı'da dönüş manevrası kaza ile bitti: iki motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kentin merkezinde, gece saatlerinde gerçekleşen kazada, iddialara göre dönüş yapmak isteyen bir otomobil ile kavşaktan geçen iki motosiklet çarpıştı. Olayın meydana geldiği nokta olarak bildirilen Nurettin Dolgun Endüstri Meslek Lisesi önündeki kavşak çevresindekiler tarafından anında fark edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki motosikletten bazıları savrulurken, sürücülerden toplam 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi ancak ilk müdahaleler olay yerinde yapıldı.

güvenlik kamerası görüntüleri:

Kazaya ilişkin anlar, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil ile motosikletlerin kavşakta çarpıştığı, çarpışmanın ardından araçların durduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer alıyor. Güvenlik kameraları, kaza anının değerlendirilmesinde yetkililere ışık tutacak.

müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulanslarla hastaneye sevk etti. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri ve trafik ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın oluş nedenini belirlemek için görgü tanıkları ile görüşmeler gerçekleştiriyor ve güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı şekilde inceliyor.

AĞRI'DA OTOMOBİL İLE İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.