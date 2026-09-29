Kozan'da sabah çarpışmasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza ve olay yeri görüntüleri:

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, 28 Eylül sabahı 07.30 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak ile Sarıcı Sokak kesişiminde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün adı Ahmet Ö. olarak belirtilirken, araç plakası 01 HS 699 olarak kayda geçti.

Çarpışma sonucu sürücü olarak bulunan 17 yaşındaki Selçuk Kelebekli'nin kullandığı motosiklet 01 AZF 195 plakalıydı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, Kelebekli yola savruldu ve ağır şekilde yaralandı.

İlk müdahale ve sevk süreci:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü önce Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti üzerine Kelebekli, gelişmiş tedavi imkanları için Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Doktorların yoğun çabalarına rağmen, Kelebekli bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yetkililer, kazanın detayları ve tıbbi müdahaleler hakkında bilgi verdi.

Güvenlik kamerası kaydı ve soruşturma:

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet ile otomobilin çarpışma anı ve kazanın etkisi net şekilde görülüyor. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün çarpışma sonrası yola savruluşu kaydedildi.

Kozan'da yetkili birimler kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Kazanın nedenleri ve sorumluluk durumuna ilişkin inceleme devam ediyor.

Cenaze işlemleri:

Hayatını kaybeden Selçuk Kelebekli'nin cenazesinin, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra ailesine teslim edileceği öğrenildi. Yetkililer, ailenin bilgilendirildiğini ve süreçlerin devam ettiğini bildirdi.

HAYATINI KAYBEDEN SELÇUK KELEBEKLİ