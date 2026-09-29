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Anadoludakiler Afyon pazarı yerel değerleri sahneye çıkarıyor

Emine Erdoğan himayesinde Anadoludakiler Afyon Pazarı, 2-4 Ekim'de Afyon Motor Sporları Merkezi'nde GastroAfyon ile eş zamanlı olarak ziyaretçilere açılacak.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Anadoludakiler Afyon pazarı yerel değerleri sahneye çıkarıyor

Anadoludakiler Afyon Pazarı kapılarını açıyor

Anadoludakiler Projesi kapsamında hayata geçirilen Anadoludakiler Afyon Pazarı, bölgenin kültürel mirasını ve yöresel üretimini görünür kılma amacıyla 2-4 Ekim tarihlerinde ziyaretçilere kapılarını açacak. Etkinlik, Emine Erdoğan himayesinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje çerçevesinde düzenleniyor. Zafer Kalkınma Ajansının destekleriyle gerçekleştirilecek pazar, Afyon Motor Sporları Merkezinde, GastroAfyon etkinliğiyle eş zamanlı olarak konuklarını karşılayacak.

TR33 bölgesinin değerleri bir çatı altında:

Anadoludakiler Afyon Pazarı, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin sahip olduğu yöresel ürünleri, geleneksel el sanatlarını ve kültürel mirası bir araya getiriyor. Ziyaretçiler pazar alanında bölgenin doğal ve coğrafi işaretli ürünlerini tanıma, tadım ve satın alma imkânı bulacak; aynı zamanda üretim süreçlerini ve ustaların uygulamalarını yakından gözlemleme fırsatı elde edecekler.

Pazarın hedefleri ve kapsamı:

Proje, "Bereket, Birikim ve Beceri" mottosuyla Anadolu'nun köklü değerlerini yaşatmayı hedefliyor. Çalışma üç ana eksende ilerliyor: tarımsal üretim, geleneksel mutfak kültürü ve zanaat ile el emeği. Anadoludakiler Pazarı, bu üç alanı destekleyen sosyal girişim ve pazaryeri modeli olarak, yerel üreticilerin görünürlüğünü artırmayı ve geleneksel üretimin sürdürülebilirliğine katkı sunmayı amaçlıyor.

Etkinlik, TR33 bölgesinin gastronomi mirası ve üretim kültürünü doğrudan tüketicilerle buluşturarak hem ekonomik hem de kültürel bir etki yaratmayı hedefliyor. Yerel zanaatkârlar ve üreticiler için yeni pazar olanakları oluştururken, ziyaretçilere de bölgenin benzersiz lezzet ve el sanatlarını keşfetme imkânı sağlanacak.

2-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Anadoludakiler Afyon Pazarı, bölgeyi tanıtma ve geleneksel değerleri koruma misyonunu taşıyan önemli etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

ANADOLUDAKİLER PROJESİ ÇERÇEVESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN ANADOLUDAKİLER AFYON PAZARI, ZAFER KALKINMA...

ANADOLUDAKİLER PROJESİ ÇERÇEVESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN ANADOLUDAKİLER AFYON PAZARI, ZAFER KALKINMA AJANSININ DESTEKLERİYLE 2-4 EKİM TARİHLERİ ARASINDA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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