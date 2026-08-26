Bursa Uludağ Üniversitesi'nde akademik başarıyı görünür kılma vurgusu

toplantının genel görünümü

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Başarılı Akademisyenlerin Rektörle Buluşması" etkinliğinin 18’incisi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) destekleriyle kahvaltılı program olarak gerçekleştirildi. Toplantıda akademik performans, üniversite kriterleri ve gelecek hedefleri ele alındı. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversiteler arasındaki rekabete değinerek BUÜ’nün kararlı adımlarla hak ettiği konuma ilerlediğini ve akademik verilerdeki istikrarlı gidişatın sevindirici olduğunu belirtti.

yeni değerlendirme ve teşvik mekanizması:

Prof. Dr. Yılmaz, ünitede akademik atama ve yükseltme kriterlerine ilişkin yeni taslak çalışmasının son aşamada olduğunu aktardı. Taslakta akademisyen emeğinin göz ardı edilmemesi ilkesi ön planda tutuluyor; değerlendirme ve teşvik sistemi 30 temel parametre esas alınarak yeniden şekillendirilecek. Yılmaz, yakında faaliyete geçecek Büyük Veri Ofisi aracılığıyla bölüm ve fakültelerin ulusal ölçekte karşılaştırma yapabileceğini ve şeffaf verilerle başarı çıtasının yükseltileceğini vurguladı.

yayın performansı ve sayısal veriler:

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca bu ayki buluşmada kurum içi yayın performansına ilişkin sayısal veriler paylaştı. Etkinlik kapsamında yer alan 68 adet Q1 yayından 33’ünün yüzde 15’lik dilimde, 13’ünün yüzde 10’luk dilimde ve 3’ünün yüzde 1’lik en üst dilimde yer aldığı belirtildi. Karaca, Scopus verilerine göre Q1 yayın sayısının 517'ye ulaştığını ve yıl bitmeden 2025 yılının toplam rakamı olan 463'ün üzerine çıkıldığını ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ise üniversitenin araştırma performansındaki artış eğilimine dikkat çekti; Q1 nitelikli yayınların yanı sıra yüzde 1 ve yüzde 10’luk dilimlerdeki görünürlüğün yükselmesinin bilimsel kaliteyi gösterdiğini söyledi. Kırıştıoğlu, destek programı için son başvuru tarihinin 7 Eylül olduğunu hatırlatarak kalan sürede başvuru gayretiyle kabul edilen proje sayılarının artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Etkinlik, başarılı akademisyenlere tebrik belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi; katılımcılar buluşmanın akademik iş birliklerini güçlendirdiğini ve motivasyonu artırdığını ifade etti.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) AR-GE KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN AKADEMİSYENLERİN BİLİMSEL BAŞARILARINI TEŞVİK ETMEK VE ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ VİZYONUNU GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN "BAŞARILI AKADEMİSYENLERİN REKTÖRLE BULUŞMASI" ETKİNLİĞİNİN 18'İNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.