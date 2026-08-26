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Ünye'de genç hafızlar kutsal unvanı belgeyle taçlandırıldı

Ünye'de Merkez Hafızlık Yatılı Kur'an kurslarında eğitimini tamamlayan 8 öğrenci, Diyanet sınavını geçerek belgelerini İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan'dan aldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Ünye'de genç hafızlar kutsal unvanı belgeyle taçlandırıldı

Tören ve belge teslimi:

Ordu'nun Ünye ilçesinde Merkez Hafızlık Yatılı Erkek ve Kız Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 8 öğrenci, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hafızlık sınavında başarılı olduktan sonra düzenlenen törenle belgelerini aldı. Belgeler, Ünye İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan tarafından takdim edildi.

Müftü Baycan'ın vurguları:

Müftü Baycan törende yaptığı konuşmada hafızlığın manevi yönüne dikkat çekti ve öğrencileri tebrik etti. Baycan'ın ifadeleri şöyle: Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından açılan sınavda muvaffak olarak bu kutsal unvanı taçlandıran evlatlarımızı ve onlara emek veren çok kıymetli hocalarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek büyük bir mazhariyettir. Ancak asıl olan, Kur’an ahkâmına ve ahlakına uygun bir hayat yaşayabilmektir.

Öğrenciler, hediyeler ve kapanış:

Törenin sonunda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere başarı belgeleri ile çeşitli hediyeler verildi. Merkez Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencileri Kemal Sıraç Ocak, Yasin Bayırda, Semih Mert ve Yusuf Akçay; Merkez Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencileri ise Kardelen Esma Sevindik, Zühre Sultan Kısacık, Hüma Ballıoğlu ve Safiye Akyazı belgelerini aldı.

Duygusal anların yaşandığı program, hafız öğrencilerin aileleri ve hocalarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

ÜNYE İLÇE MÜFTÜSÜ TARAFINDAN BELGELERİN VERİLMESİ

ÜNYE İLÇE MÜFTÜSÜ TARAFINDAN BELGELERİN VERİLMESİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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